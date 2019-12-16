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Текст:   Марина Трубилина 
18:17 16.12.2019

Паркинг идет на свет

Собственники машино-мест заплатят за общедомовые услуги

Владельцы машино-мест в жилых домах в случае принятия законопроекта станут обладателями доли общедомовой собственности, пропорционально количеству квадратных метров, которыми владеют. И, соответственно, обязаны будут оплачивать содержание общедомового имущества, его текущий и капитальный ремонт, общедомовые коммунальные услуги.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На рассмотрение Госдумы представлена новая редакция поправок в Жилищный кодекс и закон о госрегистрации недвижимости, которые касаются прав собственников машино-мест в многоквартирных зданиях.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Законопроект, внесенный в Думу еще летом 2017 года, уже трижды перерабатывался. Претензии были и у правительства, и у Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

В новой версии документа уточняется, что Жилищный кодекс будет регулировать вопросы пользования машино-местами только в случае, если паркинг расположен непосредственно в или под многоквартирным домом. Если же машино-места не являются частью дома, находятся за его пределами (например, паркинг единый на несколько домов жилого комплекса), то отношения собственников регулируются гражданским законодательством.

"В случае принятия законопроекта собственники машино-мест в многоквартирных домах смогут участвовать в принятии решений на общем собрании дома наряду с собственниками жилых помещений, - говорит один из авторов законопроекта депутат Павел Качкаев. - Сейчас нередки случаи, когда управляющая организация назначает плату за пользование паркингом самовольно, не советуясь и не обсуждая размер платы с собственниками машино-мест. Теперь же они смогут узнать, как формируется цена за содержание их парковочного места в надлежащем состоянии - в чистоте, с освещением и т.п.".

Владельцы парковочных мест обязаны будут оплачивать содержание общедомового имущества, его текущий и капитальный ремонт, коммунальные услуги

Еще одна новелла, предлагаемая в законопроекте, - право собственников машино-мест провести собственное общее собрание. Здесь могут приниматься решения об установке систем видеонаблюдения, сигнализации, об организации охраны и т.п. Главное, чтобы принятые решения не вели к дополнительным расходам других собственников - оплачивать охрану и прочие дополнительные услуги владельцы парковочных мест должны самостоятельно.

Фото: Pixabay
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Параллельно в Госдуме рассматривается законопроект "О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях", инициатором которого стал председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Этот документ направлен как раз на регулирование использования машино-мест и гаражей, не входящих в состав многоквартирного дома.

Как говорил "РГ" Крашенинников, в законодательстве сейчас даже нет определения объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств. Многие владельцы не могут зарегистрировать право собственности на уже возведенный гараж. Законопроектом устанавливается, что считать гаражом, гаражным комплексом, машино-местом и устраняются другие правовые пробелы в этой сфере.

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