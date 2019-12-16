Собственники предприятий разделят ответственность за аварии

Ростехнадзор подготовил изменения в законодательство, по которым собственники предприятий будут разделять ответственность за аварии, произошедшие на принадлежащих им объектах. Об этом руководитель ведомства Алексей Алешин рассказал в интервью "Российской газете".

"В закон о промышленной безопасности мы внесли новеллу. На каждом опасном объекте есть производственный контроль. Предлагаем, чтобы результаты в обязательном порядке докладывались собственнику", - сказал Алексей Алешин.

Если это предложение будет принято, следующим шагом станет внесение изменений в другие нормативные акты. Потребуется прописать, что собственник, получив информацию о ситуации на объекте, должен будет профинансировать мероприятия по обеспечению безопасности, пояснил руководитель Ростехнадзора.

Тем самым ведомство выступает за повышение вовлеченности собственников в обеспечение безопасности на принадлежащих им предприятиях. "Как показывает наш печальный опыт, связанный с расследованием аварий, дойти до собственника часто не получается. Он главный бенефициар всей деятельности предприятия, но в случае аварии стоит в стороне", - заметил Алексей Алешин.

При этом, большая часть собственников ответственно относится к обеспечению промышленной безопасности, добавил он.

Полностью интервью руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".