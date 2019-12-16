Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.

Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах. В результате первую строчку заняли Соединенные Штаты, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет - самым большим.

Второе место аналитики отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. В конце рейтинга - Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.