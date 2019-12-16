Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.
Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах. В результате первую строчку заняли Соединенные Штаты, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет - самым большим.
Второе место аналитики отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. В конце рейтинга - Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.
Most powerful countries, 2019:— World Index (@theworldindex) 15 декабря 2019 г.
1.🇺🇸USA
2.🇷🇺Russia
3.🇨🇳China
4.🇩🇪Germany
5.🇬🇧UK
6.🇫🇷France
7.🇯🇵Japan
8.🇮🇱Israel
9.🇸🇦Saudi Arabia
10.🇰🇷South Korea
12.🇨🇦Canada
15.🇦🇺Australia
16.🇹🇷Turkey
17.🇮🇳India
18.🇮🇹 Italy
22.🇵🇰Pakistan
29.🇪🇬Egypt
30.🇧🇷Brazil
(U.S. News & World Report)