Новости

В Ненецком округе объявили 31 декабря выходным для ряда служащих 17:32
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран 17:16
В Англии нашли следы эдопоида возрастом 340 миллионов лет 17:10
Стали известны российские цены на новый Audi Q3 Sportback 17:01
Названы продукты, которые помогают снизить стресс 16:57
В Италии раскопали роскошный храм Митры 16:53
В Осетии по делу банды Гагиева арестовали экс-прокурора 16:48
В двух видах чая нашли пестициды 16:45
В США выяснили, что лучший реагент - виноградная брага 16:38
На петербурженку, угрожавшую выбросить ребенка из окна, завели дело 16:29
Ученые Севастополя разработали систему подводного зрения 16:24
Эксперт моды рассказал, в какой одежде встречать Новый год 16:21
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 16:20
Ветеринары Пулково осмотрели дикобраза, броненосца и игрунку 16:16
На Урале осудили соцработницу, сделавшую ремонт за счет пенсионерки 16:10
К новогодним праздникам в Италии начали продавать воздух 16:06
Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси 16:00
Новый год на белорусских курортах встретят более шести тысяч гостей 16:00
КамАЗ рассекретил тягач будущего 16:00
Пациенты после инсульта будут получать бесплатные лекарства с 2020 года 15:52
Володин: Госдума готовит карту дефицита кадров в больницах 15:46
В Череповце затонул один из причалов речного вокзала 15:38
Группа Keane вернулась на сцену с новым альбомом Cause And Effect 15:31
В Екатеринбурге подросток умер от внезапной остановки сердца 15:28
Экс-чиновник Минобороны осужден на десять лет за взятку 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 16:20
Рубрика: Спорт

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Текст: Максим Домчев

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Фото: РИА Новости
"Ливерпуль" сыграет с мексиканским "Монтерреем" в полуфинале клубного ЧМ

Вслед за Лигой чемпионов в Ньоне определились пары 1/16 финала Лиги Европы. И здесь российских команд среди участников этой стадии не оказалось - "Краснодар" и ЦСКА не смогли выйти из групп, а "Зенит" и "Локомотив" не смогли занять третьи места в своих группах Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки обидчик "Краснодара" "Хетафе" получил в соперники голландский "Аякс" с Куинси Промесом. Потерпевший поражение от ЦСКА в последнем туре группового этапа турнира "Эспаньол" сыграет с английским "Вулверхэмптоном". Интересным видится противостояние немецкого "Байера" и португальского "Порту".

Болгарский "Лудогорец" получил в соперники миланский "Интер". "Манчестер Юнайтед" встретится с бельгийским "Брюгге", "Арсенал" - с "Олимпиакосом" из Греции.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
ЦСКА переходит под государственный контроль

Остальные пары 1/16 финала:

"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария)

"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания)

"АЗ Алкмар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия)

"Айнтрахт" (Германия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)

"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция)

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия).

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля.

Спорт Футбол Лига Европы Лига Европы 2019/2020

Главное сегодня

Путин утвердил право запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников ФСБ
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Дмитрий Рогозин: Мы создадим универсальный лифт на Луну
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года