В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Вслед за Лигой чемпионов в Ньоне определились пары 1/16 финала Лиги Европы. И здесь российских команд среди участников этой стадии не оказалось - "Краснодар" и ЦСКА не смогли выйти из групп, а "Зенит" и "Локомотив" не смогли занять третьи места в своих группах Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки обидчик "Краснодара" "Хетафе" получил в соперники голландский "Аякс" с Куинси Промесом. Потерпевший поражение от ЦСКА в последнем туре группового этапа турнира "Эспаньол" сыграет с английским "Вулверхэмптоном". Интересным видится противостояние немецкого "Байера" и португальского "Порту".

Болгарский "Лудогорец" получил в соперники миланский "Интер". "Манчестер Юнайтед" встретится с бельгийским "Брюгге", "Арсенал" - с "Олимпиакосом" из Греции.

Остальные пары 1/16 финала:

"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария)

"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания)

"АЗ Алкмар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия)

"Айнтрахт" (Германия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)

"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция)

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия).

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля.