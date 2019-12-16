Сотрудники наркоконтроля СГ изъяли более 14 кг метадона

То, что железная логика поговорки "как веревочке ни виться…" надежно проверена временем, на этот раз успешно доказали сотрудники наркоконтроля Союзного государства. Оперативники России и Беларуси пресекли деятельность международной группировки, которая длительное время специализировалась на производстве и сбыте в крупном размере синтетического наркотика. У них было изъято более 14 кг метадона на сумму $1,5 млн. Об этом информирует 16 декабря БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД РБ Ольгу Чемоданову.

Организатором и активным участником преступной группы, по данным Чемодановой, являлся житель Могилева, который, купив дом в Подмосковье, специально оборудовал его под лабораторию для изготовления метадона. "В результате заключительного этапа международной операции из незаконного оборота изъято более 100 кг химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более $1,5 млн", - уточнила официальный представитель министерства.

В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК России. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает агентство.