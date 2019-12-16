Спорт и культура получают поддержку

По словам председателя правления Фонда Ван Фэна, проект "Футбол 21-го века" - важный шаг на пути реализации инициативы "Один пояс и один путь", которую осуществляют Китайско-российский инвестиционный фонд регионального развития совместно с Гуансийской корпорацией Хунгуй (Guangxi Honggui capital operation group Co. Ltd).

Целевые средства будут вложены для развития взаимодействия с зарубежными странами в области культуры и спорта. Объем первых инвестиций составляет примерно 2 миллиарда юаней, они пойдут на осуществление китайско-германских проектов в области культурного и спортивного сотрудничества. Соглашение об этом было подписано в присутствии лидеров Китая и Германии. Инвестиции также пойдут на реализацию планов в области цифровой трансформации спорта и искусственного интеллекта между Китаем, Россией, Германией и Италией.