США и Китай поставили торговую войну на паузу

Америка и Китай договорились о перемирии в идущей уже почти два года торговой войне, которая стала главным источником нестабильности для всей мировой экономики. Рынки отреагировали на эту новость осторожным оптимизмом, для России договоренности могут положительно отозваться ростом цен на нефть и притоком инвесторов. Правда, пока что велика вероятность перехода торговой войны в новую фазу обострения еще до лета 2020 года - это быстро лишит финансовые рынки эйфории и теоретически ускорит наступление мирового экономического кризиса.

Первая фаза торговой сделки, о заключении которой заявили обе стороны, снизит некоторые тарифы США на китайские товары в обмен на увеличение закупок Китаем американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции примерно на 200 млрд долларов в следующие два года. Китай также обязуется улучшить защиту интеллектуальной собственности США, притормозить передачу американских технологий китайским компаниям, открыть рынок финансовых услуг фирмам из США и избегать манипулирования валютой, пишет Reuters. США также не будут вводить пошлины на китайские товары объемом 160 млрд долларов, которые были запланированы на 15 декабря. При этом США сохраняют пошлины в 25% на китайский импорт общей стоимостью 250 млрд долларов, но сокращают до 7,5% пошлины на товары стоимостью 120 млрд долларов.

При этом окончательные детали сделки неизвестны, подписанного соглашения пока тоже нет. Рынки отреагировали на новости о перемирии в целом оптимистично, но разнонаправленно - заметно поднялись азиатские фондовые индексы, подросли цены на нефть. При этом индекс доллара, напротив, снизился, а среди валют развивающихся рынков единой динамики вообще не было.

Затишье в торговой войне, если оно в итоге приведет к подписанию торгового соглашения, - это плюс, в том числе для России, по двум причинам: оно может положительно сказаться на спросе на энергоносители и другие сырьевые товары, а также поддержать позитивные настроения на финансовых рынках и увеличить спрос инвесторов на рисковые активы, способствуя притоку капитала на развивающиеся рынки, считают экономисты "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко.

США и Китай раньше уже пытались уладить торговый конфликт, но подписание соглашения срывалось

При этом стороны конфликта пытались урегулировать его уже не раз, а подписание соглашений срывалось. В этот раз на перспективах подписания дополнительно сказываются замедление темпов роста Китая и приближение президентских выборов в США, подчеркивают экономисты.

Договориться об отмене тарифов не означает снять их в реальности, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Плюс многие острые вопросы обе стороны хотят перенести на вторую фазу заключения сделки, а значит, не исключено, что уже в первом полугодии 2020 года США и Китай могут вернуться к повышению напряженности в торговой сфере, считает Покатович. Это, по его словам, вырвет рынки из состояния эйфории.

Самым вероятным выглядит сценарий, в котором торговый конфликт будет поставлен на паузу, но не завершится, поскольку глобальные экономические цели США еще не достигнуты, а темпы роста ВВП Китая хоть и замедляются, но остаются опережающими по отношению к американским, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Но даже если ситуация будет развиваться по самому позитивному сценарию (деэскалация торговой войны), риски дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики все равно сохранятся, констатирует он.

Торговая война - катализатор замедления мирового роста, который происходит из-за смены глобального бизнес-цикла, добавляет Покатович. По его мнению, текущий расклад в мировой экономике пока не дает оснований говорить, что в ближайшие два года в ней не начнется рецессия.

Эхо торговой войны слышно и в iPhone

По информации CNBC, продажи смартфонов Apple в Китае упали на рекордные 35%, и не в последнюю очередь из-за торговой войны. "Весь негатив вокруг Apple, если посмотреть глобально, конвертируется в рост акций, как это ни странно, - подчеркивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Это говорит о том, что акции следуют не объективным показателям, а ожиданиям инвесторов, которые хотят верить, что Apple - островок стабильности и будет расти. На самом деле нет, это надувание пузыря, который рано или поздно лопнет. Ситуация в Китае - только один из признаков того, что пузырь надувается, потому что Китай в доле продаж Apple занимает 16%. И падение продаж на треть на этом рынке, втором по значимости рынке после США, уже тревожный звоночек". Муртазин связывает также падение продаж iPhone в Китае с тем, что Huawei агрессивно наращивает долю на локальном рынке после санкций со стороны США.

Подготовила Елена Березина