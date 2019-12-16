США и Китай поставили торговую войну на паузу

Первая фаза торговой сделки, о заключении которой заявили обе стороны, снизит некоторые тарифы США на китайские товары в обмен на увеличение закупок Китаем американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции примерно на 200 млрд долларов в следующие два года. Китай также обязуется улучшить защиту интеллектуальной собственности США, притормозить передачу американских технологий китайским компаниям, открыть рынок финансовых услуг фирмам из США и избегать манипулирования валютой, пишет Reuters. США также не будут вводить пошлины на китайские товары объемом 160 млрд долларов, которые были запланированы на 15 декабря. При этом США сохраняют пошлины в 25% на китайский импорт общей стоимостью 250 млрд долларов, но сокращают до 7,5% пошлины на товары стоимостью 120 млрд долларов.
При этом окончательные детали сделки неизвестны, подписанного соглашения пока тоже нет. Рынки отреагировали на новости о перемирии в целом оптимистично, но разнонаправленно - заметно поднялись азиатские фондовые индексы, подросли цены на нефть. При этом индекс доллара, напротив, снизился, а среди валют развивающихся рынков единой динамики вообще не было.
Затишье в торговой войне, если оно в итоге приведет к подписанию торгового соглашения, - это плюс, в том числе для России, по двум причинам: оно может положительно сказаться на спросе на энергоносители и другие сырьевые товары, а также поддержать позитивные настроения на финансовых рынках и увеличить спрос инвесторов на рисковые активы, способствуя притоку капитала на развивающиеся рынки, считают экономисты "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко.
При этом стороны конфликта пытались урегулировать его уже не раз, а подписание соглашений срывалось. В этот раз на перспективах подписания дополнительно сказываются замедление темпов роста Китая и приближение президентских выборов в США, подчеркивают экономисты.
Договориться об отмене тарифов не означает снять их в реальности, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Плюс многие острые вопросы обе стороны хотят перенести на вторую фазу заключения сделки, а значит, не исключено, что уже в первом полугодии 2020 года США и Китай могут вернуться к повышению напряженности в торговой сфере, считает Покатович. Это, по его словам, вырвет рынки из состояния эйфории.
Самым вероятным выглядит сценарий, в котором торговый конфликт будет поставлен на паузу, но не завершится, поскольку глобальные экономические цели США еще не достигнуты, а темпы роста ВВП Китая хоть и замедляются, но остаются опережающими по отношению к американским, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Но даже если ситуация будет развиваться по самому позитивному сценарию (деэскалация торговой войны), риски дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики все равно сохранятся, констатирует он.
Торговая война - катализатор замедления мирового роста, который происходит из-за смены глобального бизнес-цикла, добавляет Покатович. По его мнению, текущий расклад в мировой экономике пока не дает оснований говорить, что в ближайшие два года в ней не начнется рецессия.
По информации CNBC, продажи смартфонов Apple в Китае упали на рекордные 35%, и не в последнюю очередь из-за торговой войны. "Весь негатив вокруг Apple, если посмотреть глобально, конвертируется в рост акций, как это ни странно, - подчеркивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Это говорит о том, что акции следуют не объективным показателям, а ожиданиям инвесторов, которые хотят верить, что Apple - островок стабильности и будет расти. На самом деле нет, это надувание пузыря, который рано или поздно лопнет. Ситуация в Китае - только один из признаков того, что пузырь надувается, потому что Китай в доле продаж Apple занимает 16%. И падение продаж на треть на этом рынке, втором по значимости рынке после США, уже тревожный звоночек". Муртазин связывает также падение продаж iPhone в Китае с тем, что Huawei агрессивно наращивает долю на локальном рынке после санкций со стороны США.
Подготовила Елена Березина