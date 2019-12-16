Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году

В новом году среди массовых профессий наиболее востребованными будут водители, официанты, повара, мастера, рабочие, курьеры, разные специалисты в сфере строительства, продавцы и кассиры. Таков прогноз экспертов портала Работа.ру.

Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.

Специалисты портала полагают, что в ближайшей перспективе будет расти потребность в узкопрофильных специалистах с высоким уровнем hard skills (профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить). Но и обладатели хорошо развитых soft skills (умение работать в команде, договариваться, способность учиться и адаптироваться к изменениям, креативность мышления) тоже останутся востребованы, в перспективе 10 лет, так как благодаря им будут встраиваться процессы коммуникаций между человеком и искусственным интеллектом.

Что касается зарплат, они поднимутся на 7-9%. А в IT-сфере - на 10-12%. Сейчас о повышении оплаты труда работникам в 2020 году думает каждый четвертый работодатель.

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