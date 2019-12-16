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Странные обои вывели из строя смартфоны Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
16.12.2019,  
16:49

В смартфонах Xiaomi обнаружена особенность, которая приводит к тому, что загруженные из интернета графические обои для рабочего стола могут вывести девайс из строя.

Свою историю об этом рассказал пользователь сайта Reddit. По его словам, он скачал на смартфон Xiaomi Mi 9 обои с черным фоном и силуэтом экрана смартфона, выполненным из разноцветных пикселей.

Обои, выводящие из строя некоторые смартфоны Xiaomi. Фото: Поиск Google

По его словам, после установки обоев экран смартфона начал моргать, а аппарат принялся вибрировать. На пятом или шестом цикле появляется экран загрузки с несколькими вариантами действий - перезагрузить смартфон, стереть данные или соединиться с сервисом MIAssistant для решения проблемы.

Перезагрузка не помогла, и пострадавший владелец был вынужден сбросить аппарат к заводским настройкам, поскольку хотел продолжить им пользоваться.

В комментариях к записи обнаружился пользователь, который столкнулся с такой же проблемой. Он выложил видео смартфона, который "окирпичился" после установки странных обоев.

Другие пользователи предположили - и это предположение выглядит разумнее остальных версий, - что в метаданных изображения внедрен какой-то код или находятся некорректные символы, вызывающие сбой в работе смартфона. Проблема проявляется не только на Mi 9, но и на Mi 9 SE и Mi 9T Pro.

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