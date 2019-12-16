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Рубрика: В мире

Жаркие каникулы

Ученикам австралийской школы разрешили остаться дома из-за засухи
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Руководство австралийской школы в районе горы Тамбурин (штат Квинсленд) рекомендовало родителям учащихся оставить детей на пару дней дома, потому что в школе их теперь нечем поить.
При пожарах в Австралии погибли около тысячи коал. Тем, кого удалось спасти из огня, оказывается помощь. Фото: Gettyimages При пожарах в Австралии погибли около тысячи коал. Тем, кого удалось спасти из огня, оказывается помощь. Фото: Gettyimages
При пожарах в Австралии погибли около тысячи коал. Тем, кого удалось спасти из огня, оказывается помощь. Фото: Gettyimages

Дело в том, что, как сообщает газета The Guardian Australia, в учебном заведении впервые за всю его историю пересохла скважина, которая снабжала школьников и учителей питьевой водой. Но еще большей катастрофой для страны стали лесные пожары, которым засуха позволила приобрести грандиозный масштаб. Ученые в один голос твердят: то, что произошло - ненормально. Если раньше горела просто трава, то сейчас - а пожары не удается потушить уже несколько недель - огнем объяты и влажные тропические леса. Два главных города страны, Сидней и Канберра, накрыл плотный смог, а в сиднейском округе впервые в истории ввели катастрофический уровень пожарной опасности. Погибли уже шесть человек, более 2,5 тысячи домов и 2,5 миллиона гектаров уничтожены пожарами. Огонь перекинулся и на западное побережье Австралии, постепенно подбираясь к другому крупному городу - Перту, где несколько дней подряд температура воздуха не опускается ниже отметки в 40 градусов. На месте работают около 400 пожарных, которым, по их собственным признаниям, лишь чудом удалось спасти от надвигавшейся огненной стены почти шесть тысяч домов. На помощь им из Нового Южного Уэльса уже вылетел самолет Boeing 737, крупнейший в австралийском противопожарном флоте.

Фото: AP Photo/Rick Rycroft
В Австралии густой дым от лесных пожаров накрыл Сидней

Но самым неприятным сюрпризом для рядовых австралийцев, похоже, стало не буйство стихии, а действия собственных властей. Точнее, их бездействие. Нынешнее консервативное правительство премьера Скотта Моррисона призвало не политизировать пожары, подчеркнув, что для Австралии они всегда были делом привычным. Однако пожарные службы открыто заявляли, что помочь всем они не смогут, и призывали граждан надеяться на собственные силы. Тогда за дело взялись волонтерские бригады, но и им, несмотря на небольшие успехи, из-за плохой подготовки не удалось взять пожары под контроль. Общественность снова обратилась к властям с требованием выделить дополнительные средства на помощь в борьбе с огнем и смогом, который за одну лишь неделю в том же Сиднее вынудил более тысячи человек обратиться в больницы с жалобами на проблемы с дыханием. Тем не менее премьер Моррисон в очередной раз заявил, что вряд ли дополнительные действия правительства изменят ситуацию.

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