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16.12.2019 09:25
Рубрика: В мире

Ученые: Два яблока в день помогут защитить сердце от заболеваний

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование, проведенное учеными университета Рединга, показало, что два яблока в день помогут защитить организм от сердечных заболеваний и снизить уровень холестерина, сообщает The Times.

Фото: iStock
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В докладе отмечается, что исследование показало "четкую причину и следствие" между употреблением этих фруктов и их пользой для здоровья. Ученые обнаружили, что яблоки богаты клетчаткой и соединениями, называемыми полифенолами, которые могут снизить показатели так называемого плохого холестерина и улучшить функцию кровеносных сосудов. Именно полифенолы, по мнению ученых, играют ключевую роль в снижении высокого уровня холестерина, который, как известно, способствует укреплению и сужению артерий, повышая риск сердечного приступа и инсульта.

В исследовании использовались красные яблоки сорта Renetta Canada, которые богаты проантоцианидинами, типом соединения полифенолов. Для сравнения показателей ученые использовали сок из яблок, с таким же количеством калорий и сахара.

В исследовании, опубликованном в "Американском журнале клинического питания", приняли участие 40 человек среднего возраста. Половина съедала два яблока в день, а половина получала эквивалент в виде сока в течение двух месяцев. Через некоторое время группы поменялись. Максимальные показатели холестерина (5,89) были у тех участников исследования, которые ели два фрукта в день, и 6,11 в те недели, когда они пили сок.

Фото: iStock
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По мнению доктора Танасиса Кутсоса, одним из четких выводов этого исследования является то, что простые небольшие изменения в нашей диете, такие как ежедневное введение в рацион двух яблок, могут оказать существенное влияние на показатели здоровья сердца. "Мы пока не знаем, отвечает ли за результаты волокно, которое содержится в яблоке, или полифенол, который находится в значительно большей концентрации в яблоках, которые мы использовали. В любом случае, явным победителем здесь является само яблоко", - констатировал ученый.

Десятки миллионов человек ежедневно принимают специальные препараты, чтобы контролировать уровень холестерина, однако они, в отличие от обычных яблок, могут иметь побочные эффекты для некоторых категорий пациентов.

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