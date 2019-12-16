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16.12.2019 14:50
Рубрика: В мире

Ученые: Электронные сигареты увеличивают риск развития болезней легких

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новое исследование обнаружило, что использование электронных сигарет (вейпинг) может на треть повысить риск возникновения серьезных заболеваний легких. Согласно исследованию, опубликованному в "Американском журнале по профилактической медицине", эти люди в 3,3 раза чаще страдают любым из четырех заболеваний легких, в частности, на 29 процентов - эмфиземой и астмой.

Фото: iStock
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Также у вейперов (пользователей электронных сигарет) возрастает риск заболевания бронхитом, и его уровень даже выше, чем у обычных курильщиков. При этом в ходе исследования не брались в расчет случаи со вспышкой заболеваний, связанных с вейпингом в США, где за последние три месяца умерло 52 человека и более 2400 человек оказались в больницах с повреждением легких.

Ученые наблюдали за более 32 тысячами пациентов на протяжении трех лет. Среди них были те, кто никогда не использовал электронные сигареты, те, кто привык к вейпу, и группа пользователей, которые недавно пристрастились к электронным сигаретам.

Участников эксперимента спрашивали, диагностировали ли у них когда-либо астму, бронхит, эмфизему или хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) - общий термин для обозначения заболеваний легких, затрудняющих дыхание. У постоянных пользователей электронных сигарет шансы на развитие этих заболеваний были на 31 процент выше, даже если учитывать их употребление табака и медицинские проблемы, включая высокое кровяное давление и диабет.

Те, кто использовал электронные сигареты также значительно чаще страдали вирусными и респираторными заболеваниями. Риск был самым высоким среди тех, кто употреблял как табак, так и электронные сигареты.

"Мы пришли к выводу, что электронные сигареты вредны сами по себе, и их воздействие не зависит от курения обычного табака, - заявил профессор Стентон Гланц, возглавлявший исследование, проводимое учеными в Университете Калифорнии в Сан-Франциско. - Это исследование показало, что электронные сигареты оказывают долгосрочное вредное воздействие на здоровье и усугубляют эпидемию табака".

Фото: Istock
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Ранее проведенные эксперименты на животных показывают, что химические вещества, нагретые в электронных сигаретах, могут повредить ткани легких. В прошлом году исследование, проведенное Бирмингемским университетом, выявило, что паровозбудители приводят к воспалению дыхательных путей, что со временем может привести к бронхиту и эмфиземе, отмечает The Daily Mail.

В 2016 году исследование, проведенное в США, в котором приняли участие более 2000 подростков, показало, что у тех, кто употреблял электронные сигареты, вероятность заболеть бронхитом на 71 процент выше, чем у тех, кто никогда не делал ни одной затяжки. Однако многие британские эксперты утверждают, что электронные сигареты - более безопасное устройство для людей, которые пытаются бросить курить. Представители Общественного здравоохранения Англии настаивают, что они на 95 процентов безопаснее, чем обычные сигареты.

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