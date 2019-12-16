Садимся в машину, пристегиваемся, надеваем шапку и... едем. Руль трогать необязательно. Нет, это не сюжет из области научной фантастики. Это нейромобиль - разработка ученых Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского, которую они представили на выставке "Вузпромэкспо-2019" в Москве.

Многие проекты на "Вузпромэкспо" были заявлены к разработке в рамках создающихся сейчас научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Фото: Пресс-центр "Вузпромэкспо-2019"

Чтобы рулить этим авто, не нужно мышечных сокращений. В движение машину приводит сила мысли. В прямом смысле слова. Главное - надеть "нейрошапочку" с электродами, подключенными к системе управления автомобиля, основанной на интерфейсе "мозг-компьютер". И - думать.

- В целом, "голову" можно подключить к любому цифровому устройству, и управлять им без помощи мышц, - говорит Никита Григорьев, сотрудник лаборатории ННГУ. - Конечно, в первую очередь наша цель - облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Сегодня самое распространенное средство передвижения для тех, у кого нарушены функции рук и ног - инвалидная коляска. Но далеко с ней не уедешь.

Данные о поездке в машине будут выводиться на лобовое стекло или отдельный экран через систему дополненной реальности. Также авто будет оснащено поддержкой голосового управления.

Пока это лишь прототип, но выпуск первой партии таких электрокаров в продажу запланирован уже на 2022 год.

Выставка "Вузпромэкспо" - ключевое мероприятие для вузов, НИИ и предприятий. Здесь - лучшие разработки, заключения партнерских соглашений, мастер-классы и даже ярмарка вакансий.

Что еще интересного? Кроме нижегородского нейромобиля, можно было прокатиться и на солнцемобиле. Это проект ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета. Поверхность авто - сплошь из пластин с фотоэлементами. Если ехать со скоростью 60 км/ч в ясную солнечную погоду, можно очень долго не заряжать аккумулятор.

НГУ им. Лобачевского представил на "Вузпромэкспо-2019" прототип нейроавтомобиля. Выпуск таких электрокаров в продажу запланирован на 2022 год

Система для проверки подлинности голограмм. Установка, превращающая водоросли в фильтр для воды. Проект для превращения водоема в электростанцию… Редко, когда в одном месте сразу можно увидеть столько научных разработок для самых разных областей науки и техники.

Ученые из Дальневосточного федерального университета показали образцы продукции из золошлаковых отходов угольных ТЭС. Оказывается, из них можно извлекать не только так называемый остаточный уголь (из него потом делают топливные брикеты), но и более мелкие фракции. В частности, песок и золу. Песок - в строительство, а зола - в материалы для изготовления кирпича, блоков, плит и т.д. Заменяя золой до половины традиционной смеси (например, цемента, производство которого стоит в мире на втором месте по загрязнению окружающей среды), ученые предлагают более экологичную строительную продукцию.

Многие проекты на "Вузпромэкспо" были представлены в рамках работы создающихся научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. По мнению министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, именно развитие НОЦ сейчас одна из важнейших задач. Пять пилотных центров уже активно работают - и это один из главных итогов первого года реализации нацпроекта "Наука".

А что еще сделано? Отобраны организации, которые будут заниматься развитием международных научных центров по математике и геномным исследованиям, создана система развития установок "мегасайнс" в области ядерной физики. Кроме того, на завершающем этапе - проектирование нового российского научно-исследовательского судна. Такого не делалось у нас четыре десятка лет. Грантовые программы поддержки молодежных исследовательских проектов запущены, обновляется приборная база институтов, открыты 280 новых научных лабораторий для молодых исследователей. Ставка нацпроектов в целом, по словам Котюкова, - именно на перспективную молодежь.