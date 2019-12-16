В Англии нашли следы эдопоида возрастом 340 миллионов лет

В Великобритании исследователи из Университета Бирмингема провели трехмерное сканирование камня, найденного у водопада Хардро Форс, и обнаружили на нем древнейшие следы примитивных амфибий возрастом около 340 миллионов лет.

Краткий отчет об открытии приведен на сайте университета. Ученые повторно изучили кусок окаменелого песчаника, найденный в Северном Йоркшире близ водопада Хардро Форс. Ранее на этом камне были обнаружены следы, которые до последнего времени не удавалось идентифицировать. Сделать это помогло сканирование по технологии 3D.

Было установлено, что эти следы были оставлены представителем вида эдопоидов, а точнее - раннепермским крокодилоподобным темноспондилом. Это существо обитало на нашей планете около 340 миллионов лет назад. Оно является самым ранним родственником современных амфибий. Ученые также именуют эти существа "прожорливыми животными".

"Мы использовали сканирование и фотографию, чтобы сделать трехмерную цифровую модель, что позволило нам лучше визуализировать и идентифицировать следы лап, - говорит соавтор исследования Ханна Берд. - Иногда бывает трудно определить направление движение, а также то, были ли оставлены отпечатки одним или несколькими животными. Но мы смогли провести реконструкцию и выяснили, как эта амфибия могла двигаться при жизни".

Эдопоиды были крокодилоподобными животными, которые достигали минимум двух метров в длину. В данном случае амфибия передвигалась по песчаному руслу реки, причем рядом с нею находились черви и моллюски - их следы также отпечатались на камне.

"Этот экземпляр находится в коллекции Музея естественной истории уже давно, - говорит научный сотрудник музея Анжела Милнер. - Однако только современные методы трехмерного сканирования помогли выявить множество деталей, которые было практически невозможно увидеть на оригинальном образце".

Полностью исследование можно найти в журнале Journal of the Geological Society.