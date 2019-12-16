В двух видах чая нашли пестициды

В российском и шриланкийском чае нашли пестициды. Об этом свидетельствуют данные исследования Роскачества, поступивших в "РГ".

Речь идет о чаях Richman (Шри-Ланка) и "Мацеста" (Россия). Как отмечается, в шриланкийском чае был обнаружен гексахлорбензол, в отношении которого действует Стокгольмская конвенция, согласно которой это вещество нельзя использовать во всех странах мира.

Вероятнее всего, вещество содержалось в почве, уточняется в сообщении. В российском чае эксперты обнаружили сразу 4 пестицида из класса неоникотиноидов очень высокой токсичности.

Оба производителя уже отреагировали на результаты проверки и заявили о намерении исправить нарушения в работе.

Напомним, что с 1 января 2020 года в России вступает в силу закон об органической продукции, который устанавливает определение этого понятия и соответствующие требования. Цель исследования Роскачества заключалась как раз в том, чтобы выяснить, органика - это миф или реальность.

Всего эксперты проверили продукты восьми категорий: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макароны, чай, мука, приправы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки - всего 24 продукта. Продукцию проверяли на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков. Проверку не прошли только два вида чая.