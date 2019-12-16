В Госдуме оценили законопроект Зеленского по децентрализации власти

В Госдуме прокомментировали предложенные нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским поправки в Конституцию страны, призванные реформировать систему местного самоуправления.

Депутат ГД от Крыма Дмитрий Белик объяснил "РГ", что, по его оценке, заставило Зеленского предложить меры на тему децентрализации власти.

- Видимо, он осознает, что невыполнением необходимых пунктов Минских соглашений загоняет себя в тупик, из которого нет выхода - ни политического, ни силового, - отметил парламентарий.

Он напомнил, что Минские соглашения - это единственный путь к миру в Донбассе.

- И сколько бы Киев не искал других вариантов - их просто нет, - подчеркнул Белик.

Он добавил, что, как показал опыт за пять лет, силового решения вопроса не существует.

- Возможно, совокупность этих факторов, а скорее всего, хочу надеяться, здравый смысл украинского президента заставили его сделать это заявление, - резюмировал депутат от Крыма.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что тема требует отдельного изучения. Об этом он заявил журналистам.

- Вместе с тем, на мой взгляд, в отсутствии четко прописанного особого статуса республик Донбасса можно усмотреть противоречие 11-му пункту Минских соглашений, - добавил политик.

Он напомнил, что данная норма прямо предполагает проведение конституционной реформы по децентрализации с "принятием постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Парламентарий также подчеркнул, что реформа должна учитывать мнение ДНР и ЛНР.

Он не исключил, что столь произвольная "гибкость" толкования Минских соглашений может вновь оттолкнуть Донбасс. Ведь "Минск-2 на сегодняшний момент единственный документ, согласованный и подписанный Киевом, Донецком и Луганском", напомнил глава комитета.

Слуцкий выразил надежду, что действующие украинские власти это понимают и не допустят "повторного саботажа выполнения обязательств" по политической части соглашений.

Напомним, что одним из главных предложений Зеленского является ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта. Последний будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления.