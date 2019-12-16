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Текст:   Ольга Игнатова 
07:40 16.12.2019

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки. При этом первый взнос должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых, пишет газета "Известия".
Фото: Артем Ленц/ТАСС Фото: Артем Ленц/ТАСС
Фото: Артем Ленц/ТАСС

Автор инициативы - член комитета по бюджету и налогам Госдумы Дмитрий Юрков. Он подготовил поправки к законопроекту правительства "О внесении изменений в Жилищный кодекс", который был принят в первом чтении 14 ноября. "Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности", - говорится в документе.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Названы регионы с проблемами по переселению из аварийного жилья

Автор законопроекта напоминает, что сегодня в аварийном жилье проживают преимущественно малоимущие граждане. На общих условиях ипотеку они не потянут. "Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей", - отмечается в документе.

Таким образом, годовая ставка составляла бы не более 3% годовых. Важно также, чтобы после уплаты ежемесячного взноса на семью оставалось не менее двух прожиточных минимумов.

Из аварийного жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" за шесть лет нужно расселить свыше 530 тысяч человек. А для этого построить 9,5 миллиона квадратных метров жилья. Регионам (за исключением Москвы) на эти цели из федерального бюджета предусмотрено выделять ежегодно более 35 миллиардов рублей.

В 2020 году из аварийного жилья должны переехать 64 тысячи человек. Однако у Фонда ЖКХ, которому поручено быть оператором "аварийной" программы, много нареканий к новым домам для переселенцев в Омской, Амурской областях, Якутии. Другая проблема - не строится энергоэффективное жилье. Оно помогло бы и сберегать ресурсы, и на 40-50 процентов сократило бы размер платежей за ЖКХ.

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