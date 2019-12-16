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16.12.2019 14:00
Рубрика: В мире

В испанских аэропортах "забыли" более 70 самолетов

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Администрация испанских государственных аэропортов обнаружила на подведомственной территории более 70 забытых самолетов. Как пишет El Pais, оказавшиеся ненужными владельцам воздушные суда после завершения всех необходимых процедур будут проданы с аукциона.

По данным компании AENA, управляющей аэропортами, большинство этих самолетов принадлежали обанкротившимся компаниям, а прогоревшие бизнесмены, оставившие их на аэродромах, не стали брать на себя ответственность за дальнейшую судьбу лайнеров. Впрочем, бывает и так, что на это имущество просто не нашлось наследника. В случае, когда владельца установить невозможно, руководство аэропорта обязано трижды в "Официальном государственном бюллетене" опубликовать объявления о розыске. Если никто не откликнется в течение года, самолет выставляется на торги.
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Больше всего ненужных никому воздушных судов обнаружилось в аэропорту Валенсии Манисес - 24 единицы. В AENA это объясняют тем, что этим аэродромом активно пользуются частные компании, тут же расположены несколько пилотных школ, аэроклуб. Самая известная местная достопримечательность - огромный Boeing 747, который прозвали "Джамбо". Когда-то он принадлежал компании Pronair, вот только этот перевозчик уже десять лет как прекратил свою деятельность.

Второе место по количеству "забытых" самолетов занимает мадридский аэропорт Куатро Вьентос - 19 штук. Объяснение этому практически такое же. Тут работают летные школы, проходят обучение как пилоты, так и бортпроводники, здесь же обслуживают лайнеры технические специалисты, расположены различные службы и сервисные компании.

Многие лайнеры оказались бесхозными после экономического кризиса 2008 года, тогда обанкротились многие компании. В 2014 году в испанских аэропортах стояли на приколе почти 100 самолетов. Часть была продана (данные об этих сделках не раскрываются), некоторые переданы в музеи, учебные центры, использованы для тренировок пожарных. Однако свести к нулю количество "забытых" самолетов так и не удалось.

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