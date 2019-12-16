В испанских аэропортах "забыли" более 70 самолетов

Администрация испанских государственных аэропортов обнаружила на подведомственной территории более 70 забытых самолетов. Как пишет El Pais, оказавшиеся ненужными владельцам воздушные суда после завершения всех необходимых процедур будут проданы с аукциона.

По данным компании AENA, управляющей аэропортами, большинство этих самолетов принадлежали обанкротившимся компаниям, а прогоревшие бизнесмены, оставившие их на аэродромах, не стали брать на себя ответственность за дальнейшую судьбу лайнеров. Впрочем, бывает и так, что на это имущество просто не нашлось наследника. В случае, когда владельца установить невозможно, руководство аэропорта обязано трижды в "Официальном государственном бюллетене" опубликовать объявления о розыске. Если никто не откликнется в течение года, самолет выставляется на торги.

Больше всего ненужных никому воздушных судов обнаружилось в аэропорту Валенсии Манисес - 24 единицы. В AENA это объясняют тем, что этим аэродромом активно пользуются частные компании, тут же расположены несколько пилотных школ, аэроклуб. Самая известная местная достопримечательность - огромный Boeing 747, который прозвали "Джамбо". Когда-то он принадлежал компании Pronair, вот только этот перевозчик уже десять лет как прекратил свою деятельность.

Второе место по количеству "забытых" самолетов занимает мадридский аэропорт Куатро Вьентос - 19 штук. Объяснение этому практически такое же. Тут работают летные школы, проходят обучение как пилоты, так и бортпроводники, здесь же обслуживают лайнеры технические специалисты, расположены различные службы и сервисные компании.

Многие лайнеры оказались бесхозными после экономического кризиса 2008 года, тогда обанкротились многие компании. В 2014 году в испанских аэропортах стояли на приколе почти 100 самолетов. Часть была продана (данные об этих сделках не раскрываются), некоторые переданы в музеи, учебные центры, использованы для тренировок пожарных. Однако свести к нулю количество "забытых" самолетов так и не удалось.