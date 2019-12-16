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Текст:   Ольга Игнатова 
08:30 16.12.2019

В Кадастровой палате рассказали, чем интересовались россияне в 2019 году

Около 3,5 миллиона россиян обратилось в Ведомственный центр телефонного обслуживания (подразделение Федеральной кадастровой палаты).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более половины звонивших, как уточнили в ведомстве, спрашивали, какие документы им нужно иметь для проведения различных сделок с недвижимостью. Почти 19% обращений касалось уточнения статуса поданных заявлений.

Фото: iStock
Более половины всех кадастровых дел в стране переведены в "цифру"

Наиболее активно вопросы задавали жители Москвы и Московской области - от них поступило почти миллион обращений. Также часто звонили жители Петербурга и Ленинградской области. "Ведомственный центр телефонного обслуживания дает гражданам возможность в режиме 24/7 получить подробную консультацию и помощь в решении широкого спектра вопросов, связанных со сферой учетно-регистрационной действий в частности и оборотом недвижимого имущества в целом", - отметил директор Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов. - Среднее время, затраченное на решение конкретного вопроса, составляет менее 4 минут. В 2020 году мы планируем существенно повысить скорость обработки и решения запросов граждан".

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