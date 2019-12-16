В Китае названы лучшие бренды 2019 года

По мнению организаторов, цель мероприятия заключается в том, чтобы претворить в жизнь важные указания Председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина по переходу от лозунга - "изготовлено в Китае" к лозунгу - "создано в Китае".

На церемонии присутствовал замглавы Отдела пропаганды ЦК КПК, директор Медиакорпорации Шэнь Хайсюн, который и награждал победителей.

Победителями конкурса "Бренд года - 2019" стали 10 китайских компаний, таких как CRRC, China Mobile, CASC, GELLY AUTO, Alibaba Group, KWEICHOW MOUTAI GROUP , Wahaha Group, GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI, Tencent и Weichai Power Co., Ltd. Именно эти предприятия во многом определяют перспективы роста экономической мощи страны.

Награду в номинации "Новые известные китайские бренды топ-10" получили: SZDJITechnologyCo.,Ltd., Trumpchi, FANTAWILD, JUNLEBAO, App KUAISHOU, TikTok,JD , PDD, SFHoldingи SIASUNRobot& AutomationCO., LTD, которые продемонстрировали тенденцию бурного расцвета китайских брендов в новых отраслях промышленности.

Компания Huawei была удостоена звания "Почетный бренд года". Благодаря стремлению к научно-технической инновации она не просто догнала, но и обогнала передовые предприятия, развивающие технологию 5Gв мире.