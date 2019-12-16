В Китае названы лучшие бренды 2019 года

Новости

В Ненецком округе объявили 31 декабря выходным для ряда служащих 17:32
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран 17:16
В Англии нашли следы эдопоида возрастом 340 миллионов лет 17:10
Стали известны российские цены на новый Audi Q3 Sportback 17:01
Названы продукты, которые помогают снизить стресс 16:57
В Италии раскопали роскошный храм Митры 16:53
В Осетии по делу банды Гагиева арестовали экс-прокурора 16:48
В двух видах чая нашли пестициды 16:45
В США выяснили, что лучший реагент - виноградная брага 16:38
На петербурженку, угрожавшую выбросить ребенка из окна, завели дело 16:29
Ученые Севастополя разработали систему подводного зрения 16:24
Эксперт моды рассказал, в какой одежде встречать Новый год 16:21
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 16:20
Ветеринары Пулково осмотрели дикобраза, броненосца и игрунку 16:16
На Урале осудили соцработницу, сделавшую ремонт за счет пенсионерки 16:10
К новогодним праздникам в Италии начали продавать воздух 16:06
Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси 16:00
Новый год на белорусских курортах встретят более шести тысяч гостей 16:00
КамАЗ рассекретил тягач будущего 16:00
Пациенты после инсульта будут получать бесплатные лекарства с 2020 года 15:52
Володин: Госдума готовит карту дефицита кадров в больницах 15:46
В Череповце затонул один из причалов речного вокзала 15:38
Группа Keane вернулась на сцену с новым альбомом Cause And Effect 15:31
В Екатеринбурге подросток умер от внезапной остановки сердца 15:28
Экс-чиновник Минобороны осужден на десять лет за взятку 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 16:01
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае названы лучшие бренды 2019 года

В Пекине на торжестве "Китайские бренды - великая страна 2019 года" были объявлены первые победители в конкурсе на звание бренд года. Организатором мероприятия выступила Медиакорпорации Китая, в нем приняли участие более 100 известных компаний, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Победители конкурса "Бренд года" определяют перспективы роста экономики страны. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Победители конкурса "Бренд года" определяют перспективы роста экономики страны. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Победители конкурса "Бренд года" определяют перспективы роста экономики страны. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

По мнению организаторов, цель мероприятия заключается в том, чтобы претворить в жизнь важные указания Председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина по переходу от лозунга - "изготовлено в Китае" к лозунгу - "создано в Китае".

На церемонии присутствовал замглавы Отдела пропаганды ЦК КПК, директор Медиакорпорации Шэнь Хайсюн, который и награждал победителей.

Победителями конкурса "Бренд года - 2019" стали 10 китайских компаний, таких как CRRC, China Mobile, CASC, GELLY AUTO, Alibaba Group, KWEICHOW MOUTAI GROUP , Wahaha Group, GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI, Tencent и Weichai Power Co., Ltd. Именно эти предприятия во многом определяют перспективы роста экономической мощи страны.

Награду в номинации "Новые известные китайские бренды топ-10" получили: SZDJITechnologyCo.,Ltd., Trumpchi, FANTAWILD, JUNLEBAO, App KUAISHOU, TikTok,JD , PDD, SFHoldingи SIASUNRobot& AutomationCO., LTD, которые продемонстрировали тенденцию бурного расцвета китайских брендов в новых отраслях промышленности.

Компания Huawei была удостоена звания "Почетный бренд года". Благодаря стремлению к научно-технической инновации она не просто догнала, но и обогнала передовые предприятия, развивающие технологию 5Gв мире.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин утвердил право запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников ФСБ
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Дмитрий Рогозин: Мы создадим универсальный лифт на Луну
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года