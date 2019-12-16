В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине

Российская сторона разделяет озабоченности Наблюдательной миссии ООН по правам человека, подготовившей доклад о ситуации на Украине. Как отметили на Смоленской площади, в этом документе упоминаются "случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, одиночного содержания под стражей, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях". Эксперты зафиксировали множество случаев нарушения прав и ущемления свобод. Обратили они внимание и на отсутствие подвижек в разбирательстве по убийствам в Одессе и на Майдане.

"Все эти факты свидетельствуют о неспособности Киева проявить политическую волю и провести тщательные и беспристрастные расследования фактов нарушений прав человека со стороны сотрудников Вооруженных сил и Службы безопасности Украины", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду, что Киев, наконец, внемлет призывам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и учтет рекомендации Венецианской комиссии в языковом вопросе.

Что касается обвинений в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации, то их в МИД назвали "голословными". "Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов", - подчеркнули дипломаты, добавив, что Наблюдательная миссии по правам человека на Украине должна заниматься только происходящим на Украине и попытка включить оценку правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе в данный доклад является "неправомерной".