Такие сборы земляков случаются нечасто, а в этом году все сложилось. За две недели до Нового года перед уроженцами и выходцами из Сурского края, живущими и работающими сейчас в Москве, держал отчет губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Вы никогда не теряли связи с родной землей, за что от имени всех жителей я говорю вам большое спасибо", - поблагодарил глава региона земляков и рассказал, с какими результатами завершают в области нынешний год. Подробно говорил о переменах в социальной сфере и особо - о тех проектах, где поддержка из Москвы была бы не лишней.

"Будет продолжено строительство хирургического корпуса в Кузнецке, реконструкция областной детской больницы имени Филатова, развитие сети амбулаторий и ФАПов на селе. Намечено строительство детской поликлиники с дневным стационаром в микрорайоне "Город Спутник". А еще - трех школ, восьми детских садов, дополнительного корпуса в Губернском лицее..."

В завершение встречи наиболее активные члены землячества были отмечены наградами и подарками.

По материалам официального портала Правительства Пензенской области