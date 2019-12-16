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Рубрика: Общество

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Российская газета - Спецвыпуск № 284(8042)
Такие сборы земляков случаются нечасто, а в этом году все сложилось. За две недели до Нового года перед уроженцами и выходцами из Сурского края, живущими и работающими сейчас в Москве, держал отчет губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Пензенского землячества летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев умеют объединить усилия на благо Сурского края. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Пензенского землячества летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев умеют объединить усилия на благо Сурского края. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Пензенского землячества летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев умеют объединить усилия на благо Сурского края. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

"Вы никогда не теряли связи с родной землей, за что от имени всех жителей я говорю вам большое спасибо", - поблагодарил глава региона земляков и рассказал, с какими результатами завершают в области нынешний год. Подробно говорил о переменах в социальной сфере и особо - о тех проектах, где поддержка из Москвы была бы не лишней.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Губернатор Пензенской области поделился успехами за год

"Будет продолжено строительство хирургического корпуса в Кузнецке, реконструкция областной детской больницы имени Филатова, развитие сети амбулаторий и ФАПов на селе. Намечено строительство детской поликлиники с дневным стационаром в микрорайоне "Город Спутник". А еще - трех школ, восьми детских садов, дополнительного корпуса в Губернском лицее..."

В завершение встречи наиболее активные члены землячества были отмечены наградами и подарками.

По материалам официального портала Правительства Пензенской области

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