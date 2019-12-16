В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик

США используют турецкие военные базы, в числе которых и авиабаза Инджирлик, только с разрешения Анкары. Вашингтон рассматривает статус своих вооруженных сил в Турции как символ многолетней приверженности сотрудничеству и защите своего союзника по НАТО.

Так в Пентагоне ответили на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для США баз Инджирлик и Куреджик, если Вашингтон введет санкции против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

В американском оборонном ведомстве отметили вклад турецкой стороны в миссии НАТО в Афганистане, Косово, Ираке, а также, что Турция является важным стратегическим партером США. Отмечается, что Пентагон стремится сохранить эти отношения и призывает Анкару проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий, пишет ТАСС.

Ранее в конгрессе США был согласован военный бюджет на 2020 год, в котором демократы и республиканцы выразили мнение, что приобретение Турцией С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", что предусматривает введение санкций. В ответ Эрдоган заявил, что база Инджирлик будет закрыта для американских военных.