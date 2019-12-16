10 декабря в медиацентре "Российской газеты" состоялось празднование 10-летнего юбилея Московской коллегии адвокатов "Юлова и партнеры". Юбиляры не ограничились стандартными для подобных случаев праздничными мероприятиями (разумеется, они были), а решили провести дискуссию под названием "Юридический мир России 2009-2019. События и комментарии", приуроченную к этому событию. Так, в компании именитых гостей Московской коллегии адвокатов "Юлова и партнеры", среди которых были соратники, друзья, учителя и партнеры были проанализированы ключевые тенденции российского юррынка.

В деловой части программы приняли участие Павел Яни (профессор кафедры уголовного права и криминологии юрфака МГУ им. М.В. Ломоносова, член научно-консультативных советов при Верховном Суде и ФПА, главред журнала "Уголовное право", научный руководитель Научно-образовательного центра "Уголовно-правовая экспертиза"), Наталина Литвинова (Президент Международного Комитета по Цифровой Экономике БРИКС, действительный член АЮР, Российского Союза Писателей, Международного Союза Экономистов, Медиа Ассоциации "Пресса", Российской академии права, руководитель научно-экспертной группы по разработке законопроектов в Общественной палате РФ), Евгений Тонков (руководитель филиала Ленинградской областной коллегии адвокатов "Тонковъ и партнеры"), Наталья Канишевская (Президент Московского клуба юристов, управляющий партнер АБ "Канишевская, Озерский, Кочетов, Четвергов", Член Совета Адвокатской палаты г. Москвы, член Координационного совета Международного союза юристов) и Алла Живина (Заслуженный юрист РФ, Председатель Президиума Московской городской коллегии адвокатов, член Совета Адвокатской палаты г. Москвы).

Бывая на юридических мероприятиях, автор этих строк обычно сталкивается с критикой российской правовой системы и юридического рынка, однако, в этот раз все было не так. "Я полагаю, что в российском праве не происходит ничего ужасного, - задал тон дискуссии Павел Яни. - Все развивается предсказуемо". По словам Яни, российское право, регулирование и юррынок вообще развиваются в нужном направлении, а если учитывать тот факт, что советский период истории прервал преемственность с дореволюционным периодом, позитивные изменения и их скорость не могут не вызывать оптимизма. "Ни одна страна в мире не смогла пройти переход от нерыночной к рыночной системе так быстро", - резюмировал он.

С Яни согласились и другие спикеры, отмечая отдельные, но от этого не менее значимые, изменения в отдельных областях права и регулирования. "Я помню статус адвоката в доперестроечные времена, - рассказала Наталья Канишевская. - Тогда адвокаты были совершенно бесправны. Сейчас ситуация изменилась радикально, и вряд ли кто-то будет это отрицать".

Однако Евгений Тонков обратил внимание на то, что заметная тенденция к централизации, выстраиванию вертикали власти в адвокатуре не всегда идет на пользу свободному развитию юррынка. "Видимо, наше будущее - это просвещенный авторитаризм. Это не хорошо и не плохо, просто это так", - подытожил он свое выступление.

Наталина Литвинова посвятила свое выступление разбору рисков, вытекающих из диджитализации и автоматизации общественных отношений. "Нашего пристального внимания требует не вопрос взаимодействия государства с гражданином как биологическим видом, а с гражданином как совокупностью цифровых данных", - считает она. Из-за аккумуляции огромного массива данных в руках госорганов намечаются тенденции, могущие привести к цифровому терроризму, когда права любого могут быть ограничены без судебного решения простым нажатием кнопки. Важный вопрос - защита этих данных от несанкционированного использования. "Все это проблемы, которые нам предстоит решать не просто в ближайшее время, а уже сейчас", - резюмировала Литвинова.

Выступившая в финальной части мероприятия Алла Живина сообщила, что 18 декабря на заседании Совета Адвокатской палаты г. Москвы будет решаться вопрос о награждении Елены Юловой и двух других адвокатов коллегии - Ксении Власовой и Михаила Пендюрина.

Под занавес мероприятия Юлова поименно поблагодарила всех собравшихся в зале, персонализированно и эмоционально отметив роль каждого из них в своей жизни и жизни коллегии. Многие ответили ей взаимностью, обратив внимание на ее профессионализм, дотошность, разносторонность и необыкновенную открытость к людям.

Среди прочих звучали признания, что Юлова приобщила того или иного выступающего (или его родственников - тоже не самый редкий случай) к яхтенному спорту, иногда открывая дорогу не только в юриспруденцию, но и в открытое море. "Кстати говоря, это показательно, - обратила внимание на этот факт Наталья Канишевская. - Я сама много лет хожу под парусом, рулевой первого класса, и обратила внимание, что среди настоящих яхтсменов нет плохих людей: такие в море не задерживаются. Наверное, плохих людей нет и среди настоящих юристов, и наше сегодняшнее мероприятие - лишнее тому доказательство".