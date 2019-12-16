В следующем году в России разрешат охоту лучникам и арбалетчикам

В результате изменений, внесенных в Закон "Об оружии", охотникам с 30 января 2020 года будут разрешены луки и арбалеты. Этот и многие другие законодательные акты, приказы и регламенты, обсудили на заседании Координационного совета по вопросам совершенствования механизма учета оружия и контроля за его оборотом на территории России. Участвовали представители и органов исполнительной власти, и общественных организаций, и спортивных федераций. Но председательствовал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев. Именно представители подразделений Росгвардии чаще всего помогают законодателям найти правильные ответы на возникающие проблемы с оборотом и использованием гражданского оружия.

Одним из таких ответов и стали поправки в оружейное законодательство, разрешающие охоту с луками и арбалетами.

Казалось бы, какие могут быть проблемы с этими исторически-романтическими "гаджетами", с этой экзотикой? То ли дело огнестрел - пистолеты, ружья, карабины. Однако, по сведениям таможни, в страну ежегодно в течение пяти лет ввозилось около 200 тысяч луков и арбалетов. То есть миллион единиц метательного оружия на руках населения имеется.

Сравните с количеством гражданских огнестрельных единиц - около 4,5 миллиона. Не такое уж и большое отставание.

Но ведь что-то изготавливалось и в стране, и не только официальной промышленностью, но и в кустарных мастерских. И считать-то начали только последние пять лет. А - до того?

Однако не будем лукавить: далеко не все луки и арбалеты - оружие. Есть действительно опасные изделия, а есть слабенькие игрушки. Поэтому в законе назвали четкие критерии, по которым охотничьим метательным оружием можно признать лук, сила дуги которого составляет более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов на силу (кгс).

Это - максимальное усилие натяжения лука или арбалета при растягивании тетивы в согнутой дуге. И этого достаточно, чтобы на дистанции до ста метров убить среднее, а то и крупное животное. Вполне сопоставимо с мощностью гладкоствольного ружья.

До сих пор такие луки и арбалеты вообще запрещалось свободно продавать даже в специализированных магазинах. И в магазине, как правило, дают сертификат, что товар соответствует разрешенной мощности. Но как оно на самом деле - поди проверь без специального динамометра.

А уж если мечущую стрелы "игрушку" изготовил какой-нибудь народный умелец, то документов - вообще никаких.

Охотиться с таким оружием могут только обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия.

Разумеется, и приобрести метательное оружие можно будет в специализированном магазине только при наличии этих документов, причем более чем пятью единицами владеть нельзя. В течение двух недель после покупки оружие надо зарегистрировать в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Охотиться с таким оружием могут только обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия

Наверняка к новым поправкам в Закон "Об оружии" появятся и подзаконные акты, детально прописывающие механизм действия закона, в том числе и ответственность за его неисполнение.

Например, правила хранения метательного оружия. Арбалет, допустим, можно хранить в сейфе. А вот лук может в сейф и не влезть. И вообще, нужен ли сейф для лука? Опять же правила перевозки, в том числе и вывоз за границу - какие требуются документы и требуются ли вообще?

Возможно, потребуются и уточнения правил охоты с луком и арбалетом. Если, например, человек вышел на охоту с устройством, сила которого не превышает допустимых пределов. И поэтому у него нет разрешения на "настоящее" оружие - оно ему формально не нужно. Но охотничий билет и лицензия на отстрел - есть. Можно ли ему стрелять? По птице, допустим, можно - мощности хватит. А по более крупным животным? Не появятся ли в лесу подранки?

Но, в любом случае, появление такого закона - большой шаг вперед. Лучники и арбалетчики выйдут из тени, многие предпочтут браконьерству честную охоту. Это значит, меньше будет конфликтов в охотничьих угодьях, меньше административных, а то и уголовных дел. И появится возможность поставить на учет весьма опасные предметы.