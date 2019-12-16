В Совфеде оценили включение России в топ-3 могущественных стран

Новости

Роскомнадзор выяснит, почему Twitter блокирует российские аккаунты 13:50
"Чистая победа": завершились съемки нового фильма по Mortal Kombat 13:50
Комплекс "Бастион" и МРК "Вышний Волочек" провели учебный бой в Крыму 13:49
В Мурманске "заминировали" здание областного правительства 13:45
Жители Тулы остались без воды из-за коммунальной аварии 13:40
В Челябинске изобрели биофильтр, улавливающий неприятные запахи 13:34
Кремль проанализирует украинский законопроект о децентрализации 13:33
Затонувший в Севастополе плавдок поднимут специалисты ЧФ 13:31
Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов вернется в Смольный 13:21
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22 13:20
Принятый в Удмуртии закон о тишине не будет действовать в Новый год 13:19
"Однажды в... Голливуде" назван лучшим фильмом года по версии THR 13:15
Редкие кадры: МиГ-23 сняли на видео на секретной американской авиабазе 13:13
Эксперт: возвращение Opel российский рынок не заметит 13:10
Стало известно, когда в Москве установится снежный покров 13:09
В Краснодаре инвалида-колясочника не пустили в караоке-бар 13:03
Джон Фрушанте вернется в Red Hot Chili Peppers 12:59
Почта в 2019 году завершит ремонт более 3 тысяч отделений 12:55
Лукашенко инициировал реформу Кодекса об административных правонарушениях 12:55
Тела семи человек найдены в грузовике в Рио-де-Жанейро 12:54
Калининградца задержали за пьяный дебош в самолете 12:53
Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье вывезли на самолете 12:53
К 50-летию оригинала "Союзмультфильм" выпустил продолжение "Умки" 12:46
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана 12:46
Автомобили Opel вернулись на российский рынок 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 12:09
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили включение России в топ-3 могущественных стран

Текст: Галина Мисливская
Сенатор Олег Морозов считает логичным включение России в тройку самых могущественных стран, поскольку без нее невозможно решить ни один вопрос международной повестки.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ранее американский журнал U.S.News опубликовал рейтинг, согласно которому наибольшее влияние на события в мире оказывают США, Китай и Россия.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Дмитрий Песков отметил силу России

При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения, также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира "постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".

"Это очень естественно. Мощь страны - это не только экономика", - заявил Олег Морозов РИА Новости. Он напомнил, что "части военной мощи" Россия по ряду показателей занимается первое место в мире.

Но главное даже не это, а "способность страны реально влиять практически на все процессы, которые происходят в современном мире".

Сенатор уверен, что без России "современного мира просто не существует".

"Это может кому-то не нравится. Но это так. И это понимают все: и наши партнеры, и наши геополитические соперники", - заключил Олег Морозов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров