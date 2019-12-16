В Совфеде оценили включение России в топ-3 могущественных стран

Сенатор Олег Морозов считает логичным включение России в тройку самых могущественных стран, поскольку без нее невозможно решить ни один вопрос международной повестки.

Ранее американский журнал U.S.News опубликовал рейтинг, согласно которому наибольшее влияние на события в мире оказывают США, Китай и Россия.

При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения, также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира "постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".

"Это очень естественно. Мощь страны - это не только экономика", - заявил Олег Морозов РИА Новости. Он напомнил, что "части военной мощи" Россия по ряду показателей занимается первое место в мире.

Но главное даже не это, а "способность страны реально влиять практически на все процессы, которые происходят в современном мире".

Сенатор уверен, что без России "современного мира просто не существует".

"Это может кому-то не нравится. Но это так. И это понимают все: и наши партнеры, и наши геополитические соперники", - заключил Олег Морозов.