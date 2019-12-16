Владельцы прав на АПЛ в РФ потребовали от Twitch почти 3 млрд долларов

Владелец прав на трансляции матчей Английской премьер-лиги компания Rambler Group обвиняет американский стриминговый сервис Twitch в незаконной трансляции матчей на территории России и требует компенсацию в размере 180 млрд рублей - около 2,9 млрд долларов.

Как сообщает "Коммерсантъ", в Rambler Group насчитали около 36 тысяч фактов нарушения прав на показ чемпионата Англии по футболу. Теперь Twitch рискует быть заблокированным на территории РФ. Первое заседание Мосгорсуда по этому делу состоится 20 декабря.

В числе требований Rambler Group - блокировка Twitch в РФ, а также денежная компенсация в размере 180,345 млрд руб. Как сообщил изданию спортивных проектов компании Михаил Гершкович, обращение в суд стало вынужденной мерой.

"В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций", - сказал он.

Представители Twitch настаивают на том, что данный контент размещали пользователи, а контролировать различные нарушения авторских прав просто невозможно. При этом представитель стримингового сервиса заявила изданию, что приняты все меры для устранения нарушений.