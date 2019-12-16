Владимир Путин подписал закон о донном грунте

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральным законом уточняется правовое регулирование отношений в области использования водных объектов для строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также для проведения дноуглубительных, гидротехнических, взрывных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.

Кроме того, законом уточняется понятие "донный грунт", а также устанавливаются особенности использования донных грунтов, в том числе для обеспечения муниципальных нужд, создания морских портов и расширения их территории.

Закон закрепляет, что донный грунт, используемый в порядке, определенном законодательством, не относится к отходам производства и потребления. Грунт со дна водных объектов смогут использовать для предотвращения паводков, строительства морских портов и объектов инфраструктуры на территории портов при условии, что он не содержит твердых полезных ископаемых.