Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Власти Украины намерены ввести двойное гражданство. Как рассказал в интервью "Европейской правде" глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк, в настоящее время готовится законопроект, который позволит выдавать украинские паспорта гражданам других стран.

По его словам, направление этой реформы определено президентом, она должна привести к тому, чтобы люди приезжали на Украину, в последние годы потерявшей значительную часть населения. Это также позволит получить гражданство представителям украинской диаспоры за рубежом.

Как рассказал Соколюк, для получения паспорта необходимо будет сдать тест на знание украинского языка и истории, а также принять присягу. Точные формулировки еще не придуманы, однако известно, что там будет пункт, согласно которому от будущих владельцев украинских паспортов потребуют соблюдать Конституцию и законы Украины.

Глава Миграционной службы также сообщил, что Национальному банку Украины недавно разъяснили, что внутренний и загранпаспорт являются взаимозаменяемыми и оба могут использоваться для открытия счета и осуществления любых банковских действий. Прежде с этим возникали проблемы у тех, кто переезжал на постоянное место жительства за границу, поскольку у них изымают внутренний паспорт.