Во Франции водителей Uber обяжут делать селфи за рулем

Французское подразделение сервиса такси Uber вводит систему идентификации личности водителей в режиме реального времени. На сайте компании сообщается, что теперь таксисты должны быть готовы в любой момент рабочего дня сделать селфи, чтобы специальная команда сверила полученный снимок с фото из базы данных и таким образом убедилась, что за рулем - зарегистрированный водитель.

На подобные меры компанию подтолкнули так называемые "фальшивые таксисты" - водители, которые "одалживали" свои аккаунты у коллег и в итоге ездили и работали под чужим именем. Эта проблема наверняка еще долго оставалась бы незамеченной, если бы не участившиеся случаи сексуального домогательства и даже насилия со стороны таких таксистов по отношению к пассажирам. На негативную тенденцию обратила внимание государственный секретарь Франции по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа, которая впоследствии и пригласила к себе представителей Uber, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Пока непонятно, с какой частотой водителей будут просить присылать свои селфи для подтверждения личности. Известно лишь, что новое правило вступает в силу 16 декабря. Помимо этого, компания пообещала организовать сотрудничество с французскими центрами помощи жертвам насилия, чтобы оказывать своим пользователям, пострадавшим от подобных инцидентов в машинах сервиса, всю необходимую психологическую и юридическую поддержку. Также организация в очередной раз предложила властям создать единую базу данных, доступную для всех действующих во Франции сервисов пассажирских перевозок, которая могла бы стать гарантом того, что уличенные в сексуальном насилии водители не смогут пересесть за руль другой компании.

Ранее Uber сообщила, что только в США в 2017-2018 годах зафиксированы почти шесть тысяч случаев сексуального насилия в своих машинах со стороны водителей, пассажиров и третьих лиц. При этом 19 случаев нападений закончились летальным исходом. Публикация этих данных вызвала бурную реакцию во французских соцсетях, где пользователи начали рассказывать свои истории о сексуальных домогательствах в машинах Uber.