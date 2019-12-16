Володин: Госдума готовит карту дефицита кадров в больницах

До марта 2020 года депутаты намерены подготовить карту больниц, где дефицит кадров составляет более 40%, чтобы обсудить эти данные на правительственном часе с участием министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас в следующем году в марте будет правительственный час, мы постараемся до него составить карту районных центральных больниц, где дефицит врачебных кадров составляет более 40% - практически каждая вторая вакансия - и вам ее озвучим", - сказал Володин на заседании Совета законодателей.

По его словам, нехватка только среднего медицинского персонала превышает 100 тысяч по России. Минздав к 2024 году планирует довести обеспеченность кадрами до 95%, но так долго ждать нельзя, считает Володин.

Он подчеркнул, что дефицит кадров сводит на нет многие усилия региональных и центральных властей по модернизации здравоохранения: на современном оборудовании просто некому работать.