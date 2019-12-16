Володин: Надо считать среднюю зарплату медиков без доходов главврачей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что действующая система расчета средней зарплаты врачей не отражает реальной картины, поскольку учитывает также доходы руководителей медучреждений. Такое мнение он высказал в ходе заседания Совета законодателей в понедельник.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сейчас средняя зарплата в отрасти составляет 79 тысяч рублей в месяц.

"У нас нет с вами таких средних зарплат. Я знаю это и по своему избирательному округу. И 70 тысяч нет, и 60 тысяч", - заявил Володин и предложил для начала вывести из подсчета Москву, Санкт-Петербург и северные регионы (ХМАО, ЯНАО, Чукотку).

Кроме того, подчеркнул он, "тот фонд, о котором идет речь, включает в себя зарплату главного врача, его заместителя, бухгалтера и так далее вплоть до любимых секретарей и уборщиц, которые порой получают по 100 тысяч". "А обычные врачи и молодые специалисты могут получать гораздо меньше", - считает спикер.

Володин назвал правильной рекомендацию Минздрава о том, что врач должен гарантировано поручал не менее 55% двукратной средней зарплаты по региону, а остальное добирать за счет стимулирующих надбавок.

"А еще более правильным было вывести из этих заработных плат доходы руководителя медицинского учреждения", - считает спикер Госдумы. Он предложил регионам принять такие решения на своем уровне. "Тогда будет у нас реальная картина по больницам", - заявил он.