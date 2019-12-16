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16.12.2019 18:00
Рубрика: Экономика

Володин: Надо считать среднюю зарплату медиков без доходов главврачей

Текст: Галина Мисливская
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что действующая система расчета средней зарплаты врачей не отражает реальной картины, поскольку учитывает также доходы руководителей медучреждений. Такое мнение он высказал в ходе заседания Совета законодателей в понедельник.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сейчас средняя зарплата в отрасти составляет 79 тысяч рублей в месяц.

"У нас нет с вами таких средних зарплат. Я знаю это и по своему избирательному округу. И 70 тысяч нет, и 60 тысяч", - заявил Володин и предложил для начала вывести из подсчета Москву, Санкт-Петербург и северные регионы (ХМАО, ЯНАО, Чукотку).

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Кроме того, подчеркнул он, "тот фонд, о котором идет речь, включает в себя зарплату главного врача, его заместителя, бухгалтера и так далее вплоть до любимых секретарей и уборщиц, которые порой получают по 100 тысяч". "А обычные врачи и молодые специалисты могут получать гораздо меньше", - считает спикер.

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Володин назвал правильной рекомендацию Минздрава о том, что врач должен гарантировано поручал не менее 55% двукратной средней зарплаты по региону, а остальное добирать за счет стимулирующих надбавок.

"А еще более правильным было вывести из этих заработных плат доходы руководителя медицинского учреждения", - считает спикер Госдумы. Он предложил регионам принять такие решения на своем уровне. "Тогда будет у нас реальная картина по больницам", - заявил он.

Экономика Работа Зарплата Законодательная власть Госдума

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