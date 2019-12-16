Врач назвал "недооцененные" пациентами факторы развития рака

Сотрудник университетской больницы в Гиссене уролог Герсон Людеке перечислил "недооцененные" факторы риска рака мочевого пузыря, на развитие которого, по мнению эксперта, сильно влияет профессиональная деятельность человека.

В частности, в зоне риска люди, которые в течение долгих лет работают со смолами, краской, резиной и другими токсичными материалами. Как правило, неутешительный диагноз ставится мужчинам и женщинам после 70 лет.

Кроме того, причиной появления около 50% злокачественных опухолей является курение.

- Сигареты не только могут довести до рака легких, но и являются основным фактором риска развития рака мочевого пузыря, - отметил уролог, добавив, что у мужчин риск развития последнего в три раза выше, чем у женщин.

Заболеть также рискуют люди, часто сталкивающиеся с инфекциями мочевыводящих путей или проходившие химиотерапию.

Среди симптомов рака мочевого пузыря, которые, как правило, проявляются уже на поздней стадии, - постоянные боли в нижней части живота, частые позывы к мочеиспусканию.