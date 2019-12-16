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16.12.2019 14:08
Рубрика: Общество

Врач рассказал об ошибках при лечении больного горла

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Попытки самостоятельного лечения больного горла могут привести к серьезным проблемам.

Об этом рассказывает Aif.ru со ссылкой на врача-оториноларинголога Владимира Зайцева. Так, например, излишнее увлечение ингаляциями может привести к увеличению отека горла и удушью. Особенно нежелательными являются паровые ингаляции.

"Опасность ингаляции в такой ситуации заключается в том, что из-за нагрева усиливается отечность, и человек легко может просто задохнуться", - отмечает эксперт. Кроме того, нельзя использовать ингаляцию при высокой - более 37,5 градусов - температуре у больного. Это тоже может стать причиной отечности и удушья.

Фото: iStock
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При боли в горле следует избегать и самолечения антибиотиками. Ведь в том случае, если болезнь вызвана вирусами, антибиотики не помогут. Однако и впадать в другую крайность, принципиально отказываясь от использования антибиотиков даже при назначении врача, не стоит. Например, при ангине требуется именно антибактериальная терапия. Владимир Зайцев напоминает, что ангина может дать серьезные осложнения на сердце, почки и суставы.

Нельзя использовать при лечении горла и такое "народное" средство, как керосин. Подобное "целительство" является смертельно опасным. "Керосин - канцерогенный состав. Ни полоскать горло, ни смазывать, ни пытаться горло почистить им нельзя. Всегда следует помнить, что такая манипуляция вызывает развитие онкологических заболеваний - рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани", - предупреждает врач.

Полоскание горла содой, солью или йодом тоже могут привести к плачевным результатам. Например, соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода может усилить болевые ощущения в горле. Поедание же в больших количествах лука, чеснока или имбиря при больном горле может привести к ожогу слизистой. Лучше в период болезни питаться мягкой не горячей и не холодной пищей.

Еще одна ошибка - недозированное использование ультрафиолетовых ламп, которые также способны сжечь слизистую. Продолжительность подобной терапии не должна превышать минуты, а при лечении ребенка - еще меньше. А, например, таблетки для рассасывания нужно использовать в соответствии с назначенным курсом и не более. Иначе они могут вызвать сбои в организме.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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