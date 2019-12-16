Министерство просвещения разрабатывает единую модель, по которой будут повышать квалификацию российские учителя: от новых технологий до "перевернутых" уроков, от курсов по детской физиологии и психологии до новинок в физике, химии, астрономии.

Всего будет пять блоков: в том числе предметный (что преподавать), методический (как преподавать), психолого-педагогический, воспитательный. И что самое интересное - обязательная стажировка. То есть учитель должен будет не просто прослушать лекцию, допустим, о проектной деятельности. Но и создать интересный проект вместе с учениками, причем "чужой", сильной в этом направлении школы.

- Что я слышу про программы повышения квалификации от самих учителей? "Приезжаешь, тебе начитывают лекцию, как шарманку". И этот курс порой не связан ни с психологией, ни с педагогикой, ни с лучшими практиками и методиками. Поэтому вопрос что преподавать и как преподавать встает очень остро, - говорит министр просвещения Ольга Васильева.

Напомним: по закону все учителя обязаны повышать квалификацию не реже чем раз в три года. В большинстве регионов обучающие курсы - 144 часа. Их ведут региональные и муниципальные институты, центры при педвузах и даже "частники".

Сотни организаций по всей России работают по совершенно разным программам собственной разработки. Насколько эти курсы полезны? Современны? Востребованы? Оценить сложно, но факт остается фактом: большинство учителей ходит на них "для галочки", ради нужной бумажки. Сейчас министерство прорабатывает механизм экспертизы всех этих курсов. Отобраны 260 кандидатов - опытных учителей и методистов, которые станут федеральными экспертами и проведут масштабную "ревизию": выберут лучшие практики, разработают вместе с профессиональными ассоциациями новые программы - модули. Их будет много, ведь у педагогов разные интересы и потребности.

Что важно? Из модулей можно будет выстраивать индивидуальный профессиональный "маршрут". Допустим, взять математику для 10-11 классов, а еще профилактику конфликтов, работу с 3D-принтером...

"Перевернутый" урок? Это когда теорию проходят дома - в формате видеороликов и интерактивных презентаций. А в классе разбирают реальные задачки

Предметный блок будет не менее 36 часов. Столько же времени предполагается выделить на воспитательный и психолого-педагогический (сюда войдет возрастная физиология и психология личности, педагогическая психология). Минимум 18 часов - современные инструменты для организации урока. И речь не только про гаджеты. Здесь могут быть совершенно разные педагогические методики и приемы. Например, это может быть набирающий популярность "перевернутый" урок: когда теорию ребята проходят дома - в формате видеороликов или интерактивных презентаций. А в классе остается только практика: реальные задачки, которые учитель разбирает вместе с учениками. Кстати, о стажировках. На них тоже предусмотрено не менее 18 часов.

- В регионах создано много стажировочных площадок. Заходишь в образовательную организацию - висит табличка, что она является такой площадкой. А когда начинаешь вникать в суть работы, стараешься понять: как ее опыт распространяется в регионе, в других школах, - понимаешь, что этого ничего нет, - говорит замминистра просвещения Виктор Басюк. - Очень важно использовать ресурс и опыт стажировочных площадок в повышении квалификации педагогов.

Часть программ предлагается сделать обязательной, а часть - вариативной. Их можно будет освоить не сразу, а в нескольких организациях, тогда, когда это удобно. Конечно, вопросов хватает. Скажем, как учитель сможет понять, какую область ему необходимо "подтянуть"? Сделать упор на историю? А может, возрастную физиологию?.. Параллельно с единой системой повышения квалификации, в министерстве разрабатывается и единая модель аттестации учителей. В ней планируется несколько элементов, но среди ключевых - Единые федеральные оценочные материалы. Если коротко - ЕФОМ.

Для обычного "уха" эта аббревиатура пока еще звучит странно. Но через пару лет она станет такой же привычной, как и ЕГЭ. Сейчас такие тесты для учителей по нескольким предметам - химии, физике, астрономии, биологии - проходят общественное обсуждение. Например, учителям физики могут предложить указать верную формулу первой космической скорости и даже помочь выбрать школьнику подходящий материал для звукоизоляции, исходя из коэффициента поглощения звука. А учителям биологии - установить правильную последовательность реакций, происходящих в процессе биосинтеза белков.

18 часов в новой модели повышения квалификации педагогов предусмотрено на обязательную практику

Зачем все это нужно? Действующая система аттестации и повышения квалификации, по оценкам экспертов, неэффективна. Приходится собирать килограммы разных бумаг: грамоты, сертификаты, благодарности. Итог? Как показывают опросы, только 8 процентов учителей считают, что аттестация реально влияет на карьерный рост. Новая система кардинально изменит ситуацию.

Кстати, в рамках нацпроекта "Образование" в России откроется 225 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и 85 центров независимой оценки профмастерства. В первых учителя смогут проходить тематические курсы и модули. Во вторых - проверить себя и понять, что подтянуть.

Вопрос - ответ

В почте отдела образования и науки "Российской газеты" немало писем от учителей, которые спрашивают: "Должен ли педагог, которого отправляют на курсы повышения квалификации, сам нести расходы на обучение? К сожалению, так происходит довольно часто".

Ответ - в книге "Учителя и ученики: права и обязанности", вышедшей в серии "Библиотечка "Российской газеты". Ее автор - заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор педагогических наук Любовь Духанина.

В книге дано четкое разъяснение: "Если педагоги по решению своих работодателей направляются на курсы повышения квалификации в государственные образовательные организации дополнительного профессионального образования, то обучение должно быть бесплатным, с сохранением средней заработной платы и возмещением командировочных расходов".

Комментарий

Алихан Динаев, "Учитель года России-2018", учитель обществознания:

- Повышение квалификации - действительно та сфера, где изменения необходимы. Это огромный ресурс для профессионального развития учителей, для повышения качества образования в России, который, к сожалению, используется не на 100 процентов.

Эта система крайне неоднородна. Существует огромное количество походов, приемов, методов, которые могут быть совершенно непохожи друг на друга. Можно смело утверждать, что у нас сейчас как минимум 85 разных систем подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей - по одной на каждый регион.

Да, есть и действительно полезные курсы, интересные, развивающие. Но я говорю откровенно и уверен, что меня поддержат 90 процентов учителей: слишком часто эта система стала нести исключительно формальный характер. Курсы повышения квалификации превратились в курсы по получению сертификата - только для галочки, ради бумаги, необходимой по закону.

Создание единой модели, определенных и понятных всем требований к качеству, продолжительности этих курсов, действительно имеет смысл. И здесь я министерство поддерживаю. Но это не должна быть слишком жесткая система, которая бы несла исключительно единый подход. Должна оставаться вариативность, возможность для учителя развиваться в разных направлениях.