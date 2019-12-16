Законопроект о Brexit внесут в британский парламент 20 декабря

Законопроект, необходимый для выхода Великобритании из Европейского союза, будет представлен на рассмотрение парламента в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Соединенного Королевства.

Отмечается, что в билле, который предстоит одобрить депутатам, отражены условия соглашения, которого достиг премьер Борис Джонсон с Брюсселем.

Ранее по итогам досрочных выборов тори получили большинство в палате общин (362 из 650 мест). Таким образом Джонсон получил от населения карт-бланш на реализацию своего варианта по выходу из ЕС. Теперь он сможет формировать повестку дня по этому ключевому для страны вопросу без оглядки на другие партии.

После победы Джонсон заявил: "Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо "но", "если" или "может быть". Соединенное Королевство покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой". Он также исключил любую возможность проведения повторного референдума по этому вопросу.