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16.12.2019 22:20
Рубрика: Спорт

"Гагарин" взлетел

Завершился второй этап ЧР по баскетболу 3х3
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
В минувшие выходные в Кстово прошел второй этап чемпионата России-2019/20 по баскетболу 3х3, который является олимпийской дисциплиной.

Стоит напомнить, что по регламенту турнира регулярная стадия из восьми этапов определит 10 мужских и пять женских команд, которые сыграют в главном финале.

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У женщин в Нижегородскую область не приехал победитель первого этапа - столичная МБА.

В результате за первое место сражались две питерские команды - "ЦОП" и "ЦОП-2".

В финале после равного начала (3:3) "ЦОП-2" уверенно ушел вперед и за четыре минуты до конца вел семь очков - 12:5. Однако попытки соперниц возродить интригу едва не принесли им успех. На предпоследней минуте Тимченко сократила отставание до "-2", а в следующей атаке могла сравнять счет, но смазала двухочковую попытку. Зато ответный дальний бросок Барышниковой оказался куда более успешным - 16:12. "ЦОП-2" стал победителем этапа и возглавил общий зачет, а "ЦОП-Санкт-Петербург" вновь уступил в финале.

У мужчин этап уверенно выиграл химкинский "Гагарин" (Александр Антониковский, Александр Зуев, Дмитрий Чебуркин, Станислав Шаров). Любопытно, что все матчи команда завершила досрочно, набирая не менее 21 очка! В финале дать бой "Гагарину" намеревался столичный клуб DavidoffTeam. Однако в решающей схватке столичный клуб хватило только на дебют. На 3-й минуте "Гагарин" уступал 5:6, после чего набрал 6 очков подряд. DavidoffTeam организовала погоню и почти сравняла счет - 12:11 после меткого двухочкового Макшева, но остаток игры прошел при подавляющем преимуществе химчан. "Гагарин" завершил этот этап рывком 9:0 (5 очков на свой счет записал Зуев) и добился очередной разгромной победы - 21:11.

Третий этап чемпионата России запланирован на начало января 2020 года.

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