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16.12.2019 15:59
Рубрика: В мире

Зеленский внес закон о децентрализации власти без особого статуса Донбасса

Текст: Юрий Когалов
В предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским проекте поправок в конституцию в части децентрализации власти на всей территории страны нет пунктов об особом статусе Донбасса. Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" и лидер этой партии Александр Корниенко.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По его словам, "в тексте нет никаких упоминаний об особом статусе не то что Донбасса, но и даже Киева". При этом он оценил документ как "сбалансированный", касающийся завершения реформы децентрализации.

Кремль проанализирует украинский законопроект о децентрализации

Сам законопроект опубликован на сайте Верховной рады. Он предполагает изменение административно-территориального устройства страны и введение институт префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Назначать его будет президент по представлению кабинета министров. Префекты фактически заменят существующих ныне губернаторов, однако срок их полномочий будет составлять три года. Авторы законопроекта подчеркивают, что он "соответствует европейским и международным стандартам, учитывает выводы и замечания Венецианской комиссии".

При этом Киев полагает, что принятие такого закона и есть исполнение "формулы Штайнмайера", то есть, по их мысли, такой общий подход и должен означать ее исполнение.

Поэтому в Донбассе раскритиковали представленный документ. "В связи с непрекращающимися попытками украинской стороны уклониться от исполнения своих прямых обязательств по Комплексу мер и в одностороннем порядке принять поправки в конституцию, мы вынуждены вновь напомнить Киеву, что краеугольным камнем мирного разрешения конфликта остается предоставление Донбассу особого статуса, согласование всех его правовых аспектов с представителями республик и закрепление в основном законе украинского государства", - заявила полпред Донецкой народной республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, попытки подменить это условие являются отходом от Минских соглашений.

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"Киеву следует уяснить, что особый статус не является предметом для торга - это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования", - подчеркнула Никонорова.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса - "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" - был принят Верховной радой Украины еще в 2014 году, но так и не введен в действие. В связи с этим на неопределенный срок была отложена и децентрализация власти.

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