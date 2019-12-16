Новости

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде 22:41
В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине 22:28
Италия готова выдавать россиянам пятилетний шенген 22:13
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство 21:51
Пассажиры смогут купить билеты на поезд со скидкой 30% 21:30
Владимир Путин подписал закон о донном грунте 21:22
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант" 21:02
"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком 20:46
Построить больницы и школы на Байкале станет проще 20:33
В новогоднюю ночь украинцам покажут пародию на Трампа 20:28
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом 20:06
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала 20:05
Исследование: 44 млн пользователей придумывают один пароль для всех аккаунтов 20:01
При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты 19:55
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты употреблять зимой 19:45
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название 19:40
В Туле ликвидирована крупная авария, вода начала поступать в дома 19:39
Сотрудники наркоконтроля СГ изъяли более 14 кг метадона 19:22
Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram 19:15
Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima 19:14
Путин наградил Турчака почетной грамотой 19:02
На Украину опять не пустили журналиста НТВ 19:00
В Подмосковье найдено тело без головы 18:51
В УФСИН Мордовии опровергли информацию о жалобах Захарченко 18:44
Врач развеял миф о пользе горячего чая 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 22:41
Рубрика: Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.

Фото: AP Photo/Jason DeCrow
Грета Тунберг стала "человеком года" по версии журнала Time

Накануне Тунберг разместила в соцсетях снимок, на котором она сидит в поезде на полу. По словам активистки, поезд из Базеля, на котором она добиралась в Швецию с климатического саммита в Мадриде, отменили, поэтому ей пришлось ехать другими поездами, места в которых не нашлось.

Несмотря на то, что она не высказывала претензий, а назвала переполненные поезда "хорошим знаком", свидетельствующим о высоком спросе на поездки, снимок вызвал резонанс в Сети.

Железнодорожная компания в ответ пожурила активистку, упрекнув ее в неблагодарности за хорошее обслуживание, а позже выпустило пресс-релиз, в котором объяснило ситуацию. Оказалось, что Тунберг около двух часов ехала от Касселя до Гамбурга в первом классе, где ее обслуживали наравне с остальными пассажирами. Компания также пообещала увеличить число поездов, соединительных веток и пассажирских мест.

Общество Экология Климат на Земле

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок