Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.

Накануне Тунберг разместила в соцсетях снимок, на котором она сидит в поезде на полу. По словам активистки, поезд из Базеля, на котором она добиралась в Швецию с климатического саммита в Мадриде, отменили, поэтому ей пришлось ехать другими поездами, места в которых не нашлось.

Несмотря на то, что она не высказывала претензий, а назвала переполненные поезда "хорошим знаком", свидетельствующим о высоком спросе на поездки, снимок вызвал резонанс в Сети.

Железнодорожная компания в ответ пожурила активистку, упрекнув ее в неблагодарности за хорошее обслуживание, а позже выпустило пресс-релиз, в котором объяснило ситуацию. Оказалось, что Тунберг около двух часов ехала от Касселя до Гамбурга в первом классе, где ее обслуживали наравне с остальными пассажирами. Компания также пообещала увеличить число поездов, соединительных веток и пассажирских мест.