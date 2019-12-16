В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоятся жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начало в 14.00 и 15.00 по московскому времени.

Увы, ни в одном из этих турниров не осталось российских команд. Нынешний сезон еврокубков вообще получился одним из самых провальных для нашего футбола. Приведем просто несколько цифр, чтобы стало ясно: на данный момент уровень наших клубов не позволяет им бороться на равных на серьезном уровне.

Впервые за 18 лет представители отечественного чемпионата не сыграют весной в еврокубках. В целом Россия набрала 4,666 балла в сезоне. Это худший результат по коэффициентам за 16 лет. Наконец мы уже совершенно точно не догоним Португалию в таблице коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне. А это означает, что с 2021 года российское первенство сможет делегировать в Лигу чемпионов не три, а две команды. Причем одна из них вынуждена будет пробиваться в основную сетку через квалификацию.

Стало ли выступление наших клубов неприятным сюрпризом - пожалуй, да. Причем разочаровали абсолютно все российские команды. Начиная от тульского "Арсенала", не прошедшего первый раунд отбора в Лиге Европы, и заканчивая "Зенитом", умудрившимся в последнем туре группового этапа крупно проиграть "Бенфике" (0:3) и остаться без еврокубков.

Из не самых сложных групп Лиги Европы в плей-офф не смогли пробиться "Краснодар" и ЦСКА. При этом "быки" до последнего тура были в борьбе, а вот армейцы досрочно лишились даже теоретических шансов на участие в еврокубковой весне. Три гола в шести матчах и два домашних поражения от не самых грозных "Эспаньола" и "Ференцвароша" - далеко не тот результат, на который рассчитывали болельщики "красно-синих".

Есть разные мнения относительно того, почему наши клубы провалились в еврокубках. К примеру, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что все дело в комплектации.

- Чтобы обыгрывать такие команды, как "Атлетико", надо иметь у себя в составе футболистов такого же уровня. Мы уступаем большим европейским клубам в подборе игроков. Посмотрите на тот же "Атлетико": суммарная стоимость их футболистов равна миллиарду долларов. Тут отобранные люди. И они показывают ту самоотдачу, агрессию, из-под которой тяжело выбраться, - отметил Юрий Павлович.

А вот бывший капитан сборной России, экс-полузащитник питерского "Зенита" Андрей Аршавин предложил рассмотреть вариант с возвращением в системе "весна-осень".

- Сторонники перехода на "осень-весна" говорили, что у нас не будет большого перерыва, что команды будут играть в декабре и великолепно выступать в Европе. Оказалось, нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Я бы подумал о возвращении к прежней системе, - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ" после поражения "Зенита" от "Бенфики".

Если говорить в целом об итогах группового этапа еврокубков, то она прошла без громких сенсаций. Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов попали только клубы из топ-5 первенств. Помешать случиться этому могли загребское "Динамо" или донецкий "Шахтер", но в последнем туре групповой стадии их героическим образом обошла итальянская "Аталанта".

Теперь что касается непосредственно процедуры жеребьевки. Все 16 участников Лиги чемпионов будут поделены на две корзины. В первую попадут восемь победителей группового этапа: "Барселона", "Валенсия" (оба - Испания), "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Бавария", "РБ Лейпциг" (оба - Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Ювентус" (Италия). Эти клубы точно не встретятся друг с другом в 1/8 финала.

Вторая корзина будет представлена следующими командами: "Реал", "Атлетико" (оба - Испания), "Тоттенхэм", "Челси" (оба - Англия), "Наполи", "Аталанта" (оба - Италия), "Лион" (Франция) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).

В 1/8 финала не могут сыграть клубы из одной ассоциации и команды, которые соперничали друг с другом на групповой стадии. О других возможных ограничениях будет объявлено непосредственно перед жеребьевкой.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 20 марта.

Что касается Лиги Европы, то в жеребьевке примут участие 32 команды: 12 победителей групп турнира и столько же обладателей вторых мест, а также восемь клубов, занявших третьи строчки на групповом этапе Лиги чемпионов.

Все эти команды будут поделены на две корзины. Среди сеяных окажутся: "Порту", "Бенфика", "Брага" (все - Португалия), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Севилья", "Эспаньол" (оба - Испания), "Зальцбург", ЛАСК (оба - Австрия), "Аякс" (Нидерланды), "Базель" (Швейцария), "Гент" (Бельгия), "Интер" (Италия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Мальме" (Швеция), "Селтик" (Шотландия).

В число несеяных попадут: "Айнтрахт", "Байер", "Вольфсбург" (все - Германия), "Алкмаар" (Нидерланды), АПОЭЛ (Кипр), "Брюгге" (Бельгия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Лудогорец" (Болгария), "Олимпиакос" (Греция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Хетафе" (Испания), ЧФР "Клуж" (Румыния), "Шахтер" (Украина).

Как и в Лиге чемпионов, в первой стадии плей-офф не могут встретиться клубы из одной ассоциации и команды, которые играли в одной группе в Лиге Европы. Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - спустя неделю. Начало в 21.00 и 23.00 по Москве. Жеребьевка следующей стадии пройдет 28 февраля.

Где будем смотреть

16 декабря, понедельник, Матч ТВ

14.00 Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Прямая трансляция из Швейцарии.

15.00 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Прямая трансляция из Швейцарии.