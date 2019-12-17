В мире
17.12.2019 19:06
Текст: Юрий Сизов

2 января в Беларуси объявлен президентом праздничным днем

Фото: Николай Петров/РИА Новости Фото: Николай Петров/РИА Новости
Николай Петров/РИА Новости

В Беларуси впредь на постоянной основе закрепляется в качестве праздничного дня 2 января. Указ об этом подписан Александром Лукашенко 17 декабря, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Таким образом, в десятимиллионной стране выходными днями будут 1, 2, 4, 5, 6 и 7 января, а "рабочим островком" вокруг них останется 3 января.

Как сообщают местные источники, еще в первой половине октября правительство РБ опубликовало график переноса рабочих дней. Белорусы исходя из этого графика могли не работать второго января, но должны были отработать этот день. Позже появилась петиция с просьбой объявить выходными днями 31 декабря и 2 января без переносов. Однако тогда правительство не поддержало эту инициативу.

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