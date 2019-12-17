Американские компании в январе увеличат добычу сланцевой нефти

В крупнейших нефтегазодобывающих регионах США добыча сланцевой нефти в январе 2020 года вырастет по сравнению с декабрем 2019 года на 30 тысяч баррелей (или на 0,33%). Общая цифра составит 9,135 миллиона баррелей в день, сообщает РИА Новости. Такой прогноз сделало агентство энергетической информации (EIA) при минэнерго США. Общая суточная добыча по стране в 2019 году ожидается на уровне 12,29 миллиона баррелей.

Агентство также прогнозирует в январе следующего года прирост добычи газа - совокупно на 77 миллионов кубических футов (20 миллионов кубических метров), до 85,6 миллиарда кубических футов (около 2,472 млрд кубических метров) в сутки. Оценка добычи газа в декабре составляет 85,52 миллиарда кубических футов (около 2,470 миллиарда кубических метров) в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин (готовые, но не введенные в разработку) на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в ноябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 131 - до 7 574 скважин. Они могут позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.