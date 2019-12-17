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Рубрика: В мире

Антикоррупционная операция в Бразилии уничтожила крупные компании

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Масштабное антикоррупционное расследование "Лава Жато" стало причиной разорения нескольких крупных бразильских компаний. Некоторые из них международного масштаба. Об этом на протяжении долгого времени говорили местные эксперты, но признание этого факта официальным лицом прозвучало впервые.

Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO
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"Операция "Лава Жато", бесспорно, была очень важна, она раскрыла случаи коррупции, помогла посадить виновных в тюрьму, поставила Бразилию на другой уровень, с точки зрения борьбы с коррупцией. Но она уничтожила компании. Этого никогда бы не случилось в Соединенных Штатах. Никогда бы не случилось в Германии", - рассказал председатель Верховного суда Бразилии Жозе Антонио Диас Тоффоли в интервью газете Estado de Sao Paulo.

Антикоррупционная операция "Лава Жато", которая уже давно переросла бразильские масштабы и распространилась на весь континент, стала причиной предбанкротного состояния ряда крупных бразильских компаний. Одна из них - Odebrecht - до скандальной известности имела масштабные строительные подряды почти во всех крупных странах Латинской Америки и в некоторых африканских государствах. Теперь она борется за выживание и ищет возможность реструктурировать свой долг в 20 миллиардов долларов. За последние пять лет компания потеряла около 80 процентов своего персонала.

С серьезными проблемами столкнулись еще около полусотни бразильских компаний, в основном строительного сектора. Некоторые из них, чтобы спастись, были вынуждены сменить названия и реструктуризировать свой бизнес. Однако огромные долги и многомиллионные штрафы еще не скоро позволят им вернуть утраченные позиции.

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