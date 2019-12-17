Новости

Володин поговорит со спикером ПАСЕ об отношениях между мужчинами и женщинами 14:17
Археолог обнаружил часы на мозаике II века 14:14
В Гольшанском замке обнаружены артефакты XIII-XIV веков 14:13
В Мурманске простились с погибшим на "Адмирале Кузнецове" офицером 14:13
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток 14:08
На Урале обвиняемого в убийстве пятерых могут отправить на лечение 14:07
Nissan заменит все свои кроссоверы за полтора года 14:07
Сколько можно заработать на старых елочных игрушках 14:05
В Мурманске накрыли нелегальный крабовый цех 13:55
В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале 13:51
Самый опасный корабль ВМФ России выйдет на испытания 13:50
Мун Чжэ Ин заменил премьер-министра Кореи 13:45
В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом 13:37
Комиссия генсовета ЕР изучит ситуацию с Корниловым 13:26
Новый трейлер от DC: советский Супермен против Бэтмена в шапке-ушанке 13:25
В Госдуме разработали законопроект о регулировании аптечных сетей 13:14
В России могут появиться новые механизмы защиты прав молодежи 13:11
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000 13:10
Выбраны песни для встречи поездов на вокзале Симферополя 13:10
Почта зафиксировала новый суточный рекорд принятых посылок 13:07
В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве 13:06
В России стала доступна программа подписки на автомобили Jeep 13:03
В Болгарии вынесли приговор 78-летней наркодилерше 13:00
Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии "Оскар" 12:54
В "ЕР" назвали нереализуемой идею запретить иностранцам работать в такси 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 14:14
Рубрика: Общество

Археолог обнаружил часы на мозаике II века

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Профессор Марек Ольшевски из Варшавского университета (Польша), специализирующийся на изучении древних изображений, обнаружил на мозаике II века таинственный предмет, в котором он узнал ранее неизвестный тип солнечных часов.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Профессор совершил его, пересматривая изображения древних мозаик, самые старые из которых датированы II веком нашей эры.

Сначала его внимание привлекла одна из мозаик VI века нашей эры, обнаруженная у ворот Дамаска в Иерусалиме. Ольшевски заметил, что между богато одетыми женщинами находится какой-то таинственный предмет. В начале XX века ученые описывали его как масляную лампаду или колонну.

Фото: iStock
В Италии раскопали роскошный храм Митры

"После тщательного анализа и сравнения с солнечными часами, обнаруженными во время раскопок, я пришел к выводу, что эта мозаика и другие подобные ей мозаики изображают солнечные часы", - заявил профессор Ольшевски.

Ученый заново просмотрел другие мозаики и обнаружил восемь ранее неизвестных типов конструкций солнечных часов. Так, одну из таких конструкций он разглядел на настенной мозаике в церкви Санта-Чечилия-Трастевере в Риме. Она была создана во времена папы Пасхалия I (817-824 гг. н.э.)

Еще одни неизвестные часы Ольшевски нашел на так называемой карте Мадабы - огромной напольной мозаике, которая в настоящее время хранится в церкви Святого Георгия в Мадабе, Иордания. Речь идет о карте Ближнего Востока времен Византии. Она датируется VI веком нашей эры и считается древнейшим картографическим изображением Святой Земли, в том числе Иерусалима.

Еще одно изображение солнечных часов было найдено в турецком Тартусе, современном городе Мерсине. Там хранится мозаика, созданная во II-III веках нашей эры. Солнечные часы расположены на колонне, рядом с ними сидит ворона, которую пытается спугнуть человек. В те времена ворона была символом дурного предзнаменования.

Отметим, что солнечные часы часто использовались в древние времена для определения времени. Они показывали время с помощью тени, отбрасываемой неподвижным указателем на циферблат с часовыми метками. Солнечные часы считаются одним из самых древних научно-измерительных приборов.

В Египте найден ранее не известный сфинкс
Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Общество Наука

Главное сегодня

В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату
СК показал видео, как жили дети в "доме ужасов" под Гатчиной
Шеф Пентагона обсудит с Турцией угрозы закрытия авиабазы Инджирлик