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17.12.2019 18:08
Рубрика: Экономика

Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года

Текст: Елена Березина

Законопроекты, определяющие меры поддержки инвесторов в Арктической зоне РФ, будут внесены в Госдуму в феврале 2020 года, а уже в июле они должны вступить в силу. Об этом на заседании президиума госкомиссии по развитию Арктики рассказал замглавы Минвостокоазвития Александр Крутиков.

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По его словам, весь пакет законопроектов с преференциями для инвесторов находится в государственно-правовом управлении президента. "Ожидаем одобрения до 17 января, надеемся, что до 6 февраля этот пакет поступит в Государственную Думу", - подчеркнул Крутиков. Он попросил регионы заранее подготовить отзывы на проект, чтобы ускорить процесс согласования документа и его прохождение через парламент. На госкомиссии упомянули, что ряд поправок может быть внесен ко второму чтению.

Замглавы Минвостокразвития выразил надежду, что меры поддержки заработают уже в июле 2020 года.

После заседания вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что правительство ожидает отдачи от преференций инвесторам в Арктике уже через 2-3 года.

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