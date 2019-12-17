Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года

Законопроекты, определяющие меры поддержки инвесторов в Арктической зоне РФ, будут внесены в Госдуму в феврале 2020 года, а уже в июле они должны вступить в силу. Об этом на заседании президиума госкомиссии по развитию Арктики рассказал замглавы Минвостокоазвития Александр Крутиков.

По его словам, весь пакет законопроектов с преференциями для инвесторов находится в государственно-правовом управлении президента. "Ожидаем одобрения до 17 января, надеемся, что до 6 февраля этот пакет поступит в Государственную Думу", - подчеркнул Крутиков. Он попросил регионы заранее подготовить отзывы на проект, чтобы ускорить процесс согласования документа и его прохождение через парламент. На госкомиссии упомянули, что ряд поправок может быть внесен ко второму чтению.

Замглавы Минвостокразвития выразил надежду, что меры поддержки заработают уже в июле 2020 года.

После заседания вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что правительство ожидает отдачи от преференций инвесторам в Арктике уже через 2-3 года.