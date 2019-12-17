Более 23 млрд рублей выделят на жилье для детей-сирот за три года

Новости

Сергей Шнуров в Волгодонске поменял мнение о "пьяных сварщиках" 16:01
СК начал проверку кстовского предприятия, где отравились рабочие 15:56
В Мурманске создадут территорию опережающего развития 15:47
Киев объявил о новых санкциях против сотрудничающих с РФ компаний 15:44
Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве 15:39
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Севастьянова 15:35
BBC показала обновленный интерьер машины времени ТАРДИС 15:30
Киевская полиция применила газ против демонстрантов под Радой 15:25
Основы госполитики в Арктике президенту представят до конца года 15:24
В Ленобласти задержали владельца дома с арсеналом оружия 15:18
Почему расформировали молодежную хоккейную команду Беларуси 15:16
Русская гуманитарная миссия продолжает укреплять позиции России на Балканах 15:16
На Вологодчине пьяный отец потерял на улице полуторагодовалую дочь 15:15
В каких городах России дешевле всего арендовать жилье посуточно 15:13
Аферисты выманили у актрисы Валентины Савельевой два миллиона 15:10
"Русский Прадо": появилась новая информация 15:05
Выявлен зарубежный сайт с данными россиян и жителей Казахстана 15:03
Появились первые кадры "Железной коры" с Камбербэтчем в роли шпиона 15:00
Кабмин разработает отдельную программу для обеспечения жильем детей-сирот 14:59
В Сингапуре суд решил конфисковать попавшее под санкции российское судно 14:59
В Саратове придумали браслеты, которые контролируют перемещение людей 14:58
В Австрии на Рождество отменили плату за проезд на автобанах 14:56
В Турции в гробнице найдены древние ассирийские тексты 14:55
Еврокомиссия назвала дату встречи по газу с Россией и Украиной 14:53
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 14:52
Рубрика: Общество

Более 23 млрд рублей выделят на жилье для детей-сирот за три года

Текст: Владимир Кузьмин
В ближайшие три года правительство поможет регионам более 23 миллиардами рублей для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня в России более 277 тысяч сирот, признанных нуждающимися в обеспечении собственным жильем и стоящих в очереди на него, более 186 тысяч человек - в возрасте 18 лет и старше. По закону государство должно предоставить им благоустроенные квартиры, однако ждать собственного угла приходится в среднем от трех до пяти лет, в отдельных регионах срок составляет от семи до девяти лет. "Ситуация, мягко говоря, далека от идеальной", - констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев, собрав во вторник специальное совещание.

"Предоставление жилья сиротам - это прежде всего обязательство регионов, - напомнил глава правительства, - но оно такого свойства, что многие регионы просто не справляются". С 2007 года субъектам Федерации в этом помогают субсидиями из госказны. В 2019 году на софинансирование из федерального бюджета направили 7,4 миллиарда рублей. За последние три года для решения жилищного вопроса сирот в общей сложности из всех источников выделено 104,6 миллиарда. "В 2018 году было обеспечено около 25 тысяч детей-сирот, - подчеркнул премьер-министр. - По итогам этого года цифра вырастет на полторы тысячи - приблизительно до 26,5 тысячи".

Фото: iStock
Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

В следующие три года субсидирование из федерального бюджета будет увеличено - до 7,7 миллиарда рублей в год, но этих средств, очевидно для председателя правительства, недостаточно. Ранее принимался ряд мер, чтобы ускорить процесс. В частности, с этого года законодательно предоставлена возможность приобретать квартиры на вторичном рынке, что особенно актуально для регионов с недостаточными темпами жилищного строительства.

Решение жилищных проблем детей-сирот требует новых предложений, считает Дмитрий Медведев. Но сначала надо отладить должным образом существующие механизмы. Так, премьер обратил внимание на неэффективность освоения регионами федеральных субсидий. "Если брать этот год, то использовано приблизительно две трети федеральной субсидии, - заявил он. - Одни и те же регионы три года подряд не полностью используют предоставленные деньги. Нужно разобраться, почему это так происходит и, может быть, скорректировать эти обязательства при распределении субсидий, чтобы деньги не простаивали, а пошли на эти цели".

Правительство может рассмотреть новые правовые подходы для выполнения обязательства перед детьми, которым, как выразился глава правительства, очень часто иначе как на государство рассчитывать больше не на кого. "Надо посмотреть, может быть, каким образом его модифицировать так, чтобы оно было более современным, не просто превращало решение в необходимость государству приобрести жилье", - предположил Медведев.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату
СК показал видео, как жили дети в "доме ужасов" под Гатчиной
Шеф Пентагона обсудит с Турцией угрозы закрытия авиабазы Инджирлик