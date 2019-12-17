Более 23 млрд рублей выделят на жилье для детей-сирот за три года

В ближайшие три года правительство поможет регионам более 23 миллиардами рублей для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сегодня в России более 277 тысяч сирот, признанных нуждающимися в обеспечении собственным жильем и стоящих в очереди на него, более 186 тысяч человек - в возрасте 18 лет и старше. По закону государство должно предоставить им благоустроенные квартиры, однако ждать собственного угла приходится в среднем от трех до пяти лет, в отдельных регионах срок составляет от семи до девяти лет. "Ситуация, мягко говоря, далека от идеальной", - констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев, собрав во вторник специальное совещание.

"Предоставление жилья сиротам - это прежде всего обязательство регионов, - напомнил глава правительства, - но оно такого свойства, что многие регионы просто не справляются". С 2007 года субъектам Федерации в этом помогают субсидиями из госказны. В 2019 году на софинансирование из федерального бюджета направили 7,4 миллиарда рублей. За последние три года для решения жилищного вопроса сирот в общей сложности из всех источников выделено 104,6 миллиарда. "В 2018 году было обеспечено около 25 тысяч детей-сирот, - подчеркнул премьер-министр. - По итогам этого года цифра вырастет на полторы тысячи - приблизительно до 26,5 тысячи".

В следующие три года субсидирование из федерального бюджета будет увеличено - до 7,7 миллиарда рублей в год, но этих средств, очевидно для председателя правительства, недостаточно. Ранее принимался ряд мер, чтобы ускорить процесс. В частности, с этого года законодательно предоставлена возможность приобретать квартиры на вторичном рынке, что особенно актуально для регионов с недостаточными темпами жилищного строительства.

Решение жилищных проблем детей-сирот требует новых предложений, считает Дмитрий Медведев. Но сначала надо отладить должным образом существующие механизмы. Так, премьер обратил внимание на неэффективность освоения регионами федеральных субсидий. "Если брать этот год, то использовано приблизительно две трети федеральной субсидии, - заявил он. - Одни и те же регионы три года подряд не полностью используют предоставленные деньги. Нужно разобраться, почему это так происходит и, может быть, скорректировать эти обязательства при распределении субсидий, чтобы деньги не простаивали, а пошли на эти цели".

Правительство может рассмотреть новые правовые подходы для выполнения обязательства перед детьми, которым, как выразился глава правительства, очень часто иначе как на государство рассчитывать больше не на кого. "Надо посмотреть, может быть, каким образом его модифицировать так, чтобы оно было более современным, не просто превращало решение в необходимость государству приобрести жилье", - предположил Медведев.