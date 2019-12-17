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17.12.2019 12:54
Рубрика: Культура

Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии "Оскар"

Текст: Мария Воронова

Режиссер Константин Бронзит не ожидал, что его 16-минутный мультфильм "Он не может жить без космоса" попадет в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

"Я вообще удивлен, что я попал в этот список, потому что у меня получился сложный, тяжеловесный фильм, а академики этого не любят", - приводит слова режиссера РИА Новости.

Бронзит добавил: "Академикам, которые голосуют в номинации короткометражной анимации, им, как правило, наплевать на политику - и на свою, и на нашу".

Фото: Пресс-служба фестиваля "Зеркало"
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По словам режиссера, шансы на успех "вычислить легко чисто математически: из десяти фильмов останется пять".

Среди претендентов на победу в этой номинации - картины из США (в том числе совместно с Китаем), Франции, Чехии, Нидерландов, Канады. Окончательный список номинантов объявят 13 января. А наградят лауреатов премии 9 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Кстати

Российский аниматор и режиссер Константин Бронзит уже дважды был номинирован на премию "Оскар" за мультфильмы "Уборная история - любовная история" и "Мы не можем жить без космоса". В этом году среди номинантов на престижную награду Американской академии киноискусств претендуют еще два российских фильма - "Дылда" Кантемира Балагова и "Акварель" Виктора Косаковского.

Культура Кино и ТВ Анимация "Оскар"-2020

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