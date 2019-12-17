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17.12.2019 19:23
Рубрика: Экономика

Резервы обернулись бумагами

Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
Россия по итогам октября немного увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries), следует из опубликованных данных американского ведомства. Несмотря на кратное снижение вложений в американский госдолг за последние годы, Россия как минимум сохранит долларовые активы в своих резервах, а как максимум - может даже увеличить их, допускают аналитики.

Вложения России в US Treasuries в октябре выросли на 622 миллиона долларов, до 10,697 миллиарда долларов. Доля краткосрочных облигаций составляет здесь 8,127 миллиарда долларов, долгосрочных - 2,57 миллиарда.

В середине лета уровень вложений России в американские гособлигации составлял всего 8,5 миллиарда долларов, но затем начал увеличиваться. В сентябре он достигал 10,8 миллиарда долларов.

176 миллиардов долларов составляли вложения России в US Treasuries девять лет назад. Сейчас они уменьшились более чем в 16 раз

Резкое сокращение вложений России в казначейские облигации США в рамках дедолларизации экономики и защиты от потенциальных санкций началось весной 2018 года. Объем долларовых активов падал очень быстро: только за апрель-май, по данным минфина США, он снизился более чем на 80 миллиардов долларов. В середине лета прошлого года он был меньше 15 миллиардов долларов.

Фото: istock
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В начале 2018 года показатель составлял около 100 миллиардов долларов, на максимуме он находился осенью 2010 года, превышая 176 миллиардов долларов. Таким образом, девять лет назад Россия была одним из крупнейших держателей американского госдолга, занимая по этому показателю шестое место в мире. При этом продажи актива со стороны ЦБ (правда, не столь масштабные) отмечались еще в 2013-2015 годах. На этот период времени пришлось два фактора: ФРС США объявила о конце программы количественного смягчения, а также были введены первые санкции против России.

Но доля долларов в международных расчетах велика и экономика США остается крупнейшей в мире, следовательно, активы, номинированные в долларах, все же будут оставаться в российских резервах и в дальнейшем, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Если в ближайший год и произойдет увеличение долларовых активов в международных резервах России, то оно будет очень незначительным, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Но в зависимости от ставок на рынке американского госдолга вложения России в US Treasuries могут и вырасти, допускает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. По его мнению, в резервах будет расти также и доля золота как защитного актива.

Большой дефицит бюджета США, достигший триллиона долларов, не способствует желанию инвесторов по всему миру вкладывать в американский долг

Огромный дефицит бюджета США, уже достигший триллиона долларов, не способствует желанию инвесторов вкладывать в американский долг, констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Оценка рынком взаимной динамики балансов основных центробанков играет важнейшую роль для определения вектора движения валютного курса. Сейчас быстрее всего растет баланс Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Одним из последствий ослабления доллара является улучшение финансовых условий в мире, хотя, с другой стороны, слишком сильное снижение курса может легко дестабилизировать мировую финансовую систему, приблизив переход к валютной многополярности, говорит Маккиннон. "Естественно, Америка не сдаст доллар без боя. Но уже сейчас руководители некоторых центробанков (вспомним выступление главы Банка Англии Марка Карни на симпозиуме в Джексон-Хоуле в августе этого года) говорят о том, что гегемония доллара постепенно уходит в историю", - считает аналитик. Большой дефицит бюджета США, достигший триллиона долларов, не способствует желанию инвесторов по всему миру вкладывать в американский долг

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