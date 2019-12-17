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Текст:   Игорь Зубков 
14:33 17.12.2019

ЦБ сделает более дорогой ипотеку для закредитованных заемщиков

Банк России планирует поднять надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выдаваемой заемщикам, которые будут тратить на обслуживание долгов свыше половины дохода. Наиболее чувствительным повышение надбавок станет для ипотеки с первоначальным взносом от 20 до 30% стоимости жилья. В общем случае это приведет к повышению ставок по таким кредитам.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Такие меры ЦБ планирует предпринять по результатам обследования портфелей пяти крупнейших банков на рынке ипотеки. Оно показало, что вероятность просрочки по кредиту повышается вместе с уровнем долговой нагрузки заемщика и обратно пропорционально величине первоначального взноса. Свои предложения ЦБ сформулировал в специальном консультативном докладе.

Фото: Константин Завражин/РГ
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С начала 2019 года ЦБ уже повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с небольшим первоначальным взносом (от 10 до 20%), в результате такие кредиты стали дороже - разница достигает 0,7 п.п., а их доля снизилась на 7,6 п.п., до 35,7% в III квартале. Для кредитов с таким интервалом первоначального взноса надбавки сохранятся на уровне 100 п.п. независимо от величины показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по всем кредитам к доходу).

Предлагаемая Банком России новая шкала надбавок предполагает их ступенчатое повышение для заемщиков с ПДН свыше 50%. Максимальными (60 п.п.) новые надбавки проектируются для кредитов с первоначальным взносом от 20 до 30% и ПДН свыше 80%. В то же время они практически не затронут заемщиков с высоким ПДН и высоким (не менее 40% стоимости жилья) первоначальным взносом.

Чем больше надбавка к коэффициенту риска, тем больше капитала необходимо резервировать банку на предоставление кредита и тем менее рентабельным становится такое кредитование для акционеров. Меры оказывают наибольшее влияние на банки, имеющие небольшой запас капитала. В случае если у банка есть существенный запас капитала, то он может продолжать выдавать кредиты с повышенным уровнем риска.

Фото: iStock
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В России сохраняется существенный потенциал для роста ипотечного сегмента кредитования, качество этих кредитов по-прежнему остается на высоком уровне. Однако ускоренный рост ипотечного кредитования может сопровождаться формированием новых уязвимостей для финансовой системы, сопряженных как с долговой нагрузкой населения, так и c потенциальной волатильностью цен на жилье в условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом, объясняет свою инициативу Банк России.

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