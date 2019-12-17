Целую страну оставили без сервисов Google в смартфонах

Новые Android-смартфоны, которые поступят в продажу в Турции, будут лишены мобильных сервисов Google. Об этом пишет Reuters.

Эта история началась в сентябре 2018 года, когда турецкое антимонопольное ведомство оштрафовало Google за то, что пользователи Android-смартфонов лишены возможности выбирать поисковую систему по умолчанию. Американской компании выделили полгода на устранение этого недостатка, чтобы она могла внести изменения в контракты с турецкими деловыми партнерами.

Однако 7 ноября 2018 года турецкий суд счел, что изменения в контрактах являются "неадекватными", поскольку изменение поисковой системы по умолчанию по-прежнему оставалось недоступным. После этого Google сообщила местным партнерам, что "не сможет работать с ними на новых смартфонах Android, которые будут выпущены для турецкого рынка".

Использовать открытую версию Android - так называемую AOSP - может любой производитель, однако ценность смартфону придают именно мобильные сервисы Google, включающие себя магазин приложений, карты, почту Gmail и так далее.

Существующие модели смартфонов можно приобретать без опаски - их можно будет использовать в обычном режиме, отметили в американской компании.